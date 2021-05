Pomadki, podkłady, balsamy, olejki, bronzery, lakiery do paznokci z logo Zara już wkrótce w sklepach

Zara Beauty to pełna gama kosmetyków do oczu, ust, twarzy i paznokci. Będą to m.in. pomadki, podkłady, balsamy, olejki, bronzery, lakiery do paznokci i pędzle do makijażu.

Produkty zostały zaprojektowane przez wizażystkę Diane Kendal. Będą sprzedawane w pojemnikach wielokrotnego użytku - do ponownego napełniania i będą dostępne w ponad 130 odcieniach.

Kosmetyki będzie można kupić online od 12 maja w całej Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Korei Południowej i Japonii, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii, a także w wybranych sklepach.

Zara ma 2118 sklepów, z czego w Polsce - 44.