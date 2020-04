Pomimo pandemii ruszył EDS Park Legnica. Najemcą Biedronka

Dolnośląska inwestycja jest trzecią zrealizowaną wspólnie przez trójmiejskie spółki EDS Retail Park i Higasa Properties. Ta jest szczególna, gdyż przez ostatnie tygodnie prowadzona w trudnych realiach zagrożenia epidemiologicznego, co miało także wpływ na terminy oddania sklepu w Legnicy.

- Obostrzenia związane z koronawirusem dotykają w zasadzie każdego z nas i wpływają niemal na wszystkie branże. O ile większość prac budowlanych i wykończeniowych udało się wykonać jeszcze przed wprowadzeniem restrykcji, to wirus spowolnił kwestie administracyjne, związane z odbiorami. Przez pewien czas musieliśmy czekać na odbiór straży pożarnej, gdyż w jednostce pojawiło się podejrzenie zakażenia, a co za tym idzie jednostka została tymczasowo zamknięta. Na szczęście był to fałszywy alarm i wszyscy strażacy są zdrowi. A nam ostatecznie udało się uzyskać zgodę - opowiada Marcin Rudziński, członek zarządu Higasa Properties.

EDS Park Legnica uzupełnia ofertę handlową miasta. Powstał blisko nowoczesnych osiedli , co ułatwi codzienne zakupy mieszkańcom. Nieopodal znajduje się także zakład należący do spółki KGHM.

- Już jakiś czas temu dostrzegliśmy potencjał parków handlowych, niewielkich sklepów usytuowanych blisko osiedli. Obecna sytuacja pokazuje, że jest to słuszny model. Małe obiekty typu convenience, w przeciwieństwie do galerii handlowych, mogą funkcjonować. W dodatku sieć naszych najemców opieramy w zdecydowanej większości o sprzedaż artykułów pierwszej potrzeby, jak produkty spożywcze, czy higieniczne. Koronawirus moim zdaniem wpłynie na strategię wielu firm, które do tej pory skupiały się na otwieraniu placówek jedynie w galeriach. Do łask mogą zatem niebawem wrócić ulice handlowe, zwiększy się także ekspansja w parkach handlowych - podkreśla Marcin Rudziński.

Przypomnijmy, że trójmiejskie spółki nie tylko budują i komercjalizują obiekty handlowe, ale oferują również możliwość zainwestowania w ramach Higasa Club. - Już parę miesięcy temu zakończyliśmy pozyskiwanie finansowania od inwestorów indywidualnych, którzy na tym konkretnym parku zyskują 6% w skali roku. Trwają jednocześnie rozmowy dotyczące sprzedaży legnickiego parku inwestorowi docelowemu. Nieruchomości handlowe oparte o nasz model są rozwiązaniem o mniejszej podatności na kryzys - zaznacza Marcin Rudziński.