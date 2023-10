To prawdziwa gratka dla fanów horrorów i Halloween. W Galerii Północnej otwarto „Black Maze 2”, czyli mrożący krew w żyłach labirynt strachu.

To obecnie najbardziej przerażające miejsce w Warszawie.

„Black Maze 2” można odwiedzać aż do 18 listopada.

Wstęp do labiryntu strachu w Galerii Północnej jest bezpłatny.

Tylko w pierwszy weekend działania miejsce odwiedziło blisko 800 osób. Ciągnąca się w ciemności przez niemal 50 metrów plątanina korytarzy to atrakcja dla osób o naprawdę mocnych nerwach. Wchodzący do labiryntu znajdą w nim bowiem aż 10 mrocznych pomieszczeń, które budzą lęk.

W Galerii Północnej otwarto „Black Maze 2”. Fot. Mat. pras.

Wśród nich m.in. korytarz pełen trupów, ciemnię z głosem małej dziewczynki, mroczny las ze złowieszczymi podmuchami chłodu, upiorny cmentarz, stare prosektorium czy salę tortur z ruchomymi ścianami.

Ale o dreszcz przyprawia tu nie tylko wygląd poszczególnych pomieszczeń pełnych krwi, pajęczyn czy martwych zwierząt. Atrakcja działa także na pozostałe zmysły, potęgując tylko strach.

Oprócz wszechogarniającej ciemności, nie brakuje w „Black Maze 2” upiornych dźwięków i odgłosów rodem z horrorów np. płaczu dziecka czy miauczenia, dziwnych zapachów, mrugających świateł, a nawet różnych struktur, z którymi zetkną się śmiałkowie wchodzący do labiryntu. To wszystko jest teraz na wyciągnięcie ręki, na Białołęce.

„Black Maze 2” to atrakcja dla odważnych. Wchodząc do labiryntu dosłownie przenosimy się do świata rodem z najstraszniejszych filmów, gdzie za każdym rogiem czai się coś nieznanego i przyprawiającego o szybsze bicie serca – mówi Barbara Andrzejewska.

Labirynt strachu. Fot. Mat. pras.

– Może to być przerażająca postać, las, w którym poczujemy się nieswojo, schronisko pełne wściekłych psów czy zakrwawiona, mroczna sala, w której leżą owinięte w foliowy worek zwłoki, nad którymi lepiej się nie nachylać. Wszystko bowiem co znajdziemy w „Black Maze 2” zwodzi i sprawia, że rośnie adrenalina – wylicza.

Z uwagi na charakter miejsca do labiryntu jednocześnie mogą wejść maksymalnie cztery osoby. Osoby czekające w kolejce otrzymają natomiast numerki by śledzić kolejność. Przygodę w labiryncie rozpoczyna się od poczekalni, w której trzeba będzie zachować ciszę.

Samodzielnie do „Black Maze 2” wstęp mają wyłącznie osoby mające co najmniej 16 lat. Osoby w wieku od 12 do 15 lat mogą wejść tu tylko z opiekunem. Labirynt strachu nie jest dla miejscem dla dzieci. Z atrakcji nie powinny natomiast korzystać osoby z: epilepsją, klaustrofobią, arachnofobią (lękiem przed pająkami), lękiem przed ciemnościami, chorobami układu krążenia, o niskiej i ograniczonej sprawności fizycznej oraz kobiety w ciąży.

„Black Maze 2” czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 21.00 oraz w sobotę w godzinach od 12.00 do 21.00.

