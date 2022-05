Ponad 10 tys. kart na zakupy dla uchodźców od Fundacji Biedronki

W ramach programu „Witamy i pomagamy – zakupy” Fundacja Biedronki rozdysponowała ponad 10 000 kart na zakupy dla uchodźców. Karty są przeznaczone dla najbardziej potrzebujących osób, które przyjechały do Polski w związku z wojną w Ukrainie. Będą zasilane kwotą 300 zł przez 3 miesiące. Dodatkowo Fundacja udostępniła 35 000 e-Kodów na doraźne zakupy do zrealizowania w Biedronce. Pomocą łącznie zostanie objętych kilkadziesiąt tysięcy uchodźców, a wartość programu to ponad 12 mln złotych.

Dla uchodźców przeznaczono ponad 10 tys. kart umożliwiających zakupy w sieci Biedronka, które przez trzy miesiące doładowywane są kwotą 300 zł.

Inną formą wsparcia są e-Kody na doraźne zakupy. Jednorazowych kodów na 50 zł można otrzymać maksymalnie dziewięć.

Oprócz "Witamy i pomagamy - zakupy" Fundacja Biedronki prowadzi również drugi program pomocy dla uchodźców „Witamy i pomagamy – noclegi”. Polega on na zapewnieniu darmowego tymczasowego noclegu osobom uciekającym przed wojną.

Fundacja Biedronki przeznaczyła dla uchodźców 10 300 kart „Witamy i pomagamy” umożliwiających zakupy w sklepach sieci Biedronka. Karty doładowywane są przez trzy miesiące kwotą 300 złotych (łącznie 900 złotych). Jedna rodzina może otrzymać maksymalnie trzy karty o łącznej wartości 2 700 zł.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dla uchodźców, którzy planują wyjechać z Polski lub nie potrzebują długofalowego wsparcia Fundacja Biedronki zapewnia e-Kody na doraźne zakupy. E-Kod przyznawany jest jednorazowo i ma wartość 50 złotych. Rodzina może otrzymać maksymalnie dziewięć e-Kodów (450 złotych).

- Chcieliśmy mieć pewność, że pomoc dotrze do najbardziej potrzebujących, dlatego podjęliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi, które bezpośrednio opiekują się uchodźcami. Dużym plusem programu jest fakt, że opiera się on na rozwiązaniach, które dają możliwość wyboru. Uchodźcy sami decydują, co jest im najbardziej potrzebne w danej chwili - mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

O kartach i e-Kodach

Karty i e-Kody przekazywane są do partnerskich organizacji pozarządowych, które mają bezpośredni kontakt z uchodźcami i mogą ocenić, dla których z nich taka forma pomocy jest najbardziej przydatna. Następnie organizacje partnerskie przekazują karty i e-Kody w ręce uchodźców, którzy mogą dysponować nimi według własnych potrzeb.



- Osoby, które szukają schronienia przed wojną w Ukrainie, m.in. na Pomorzu, to przede wszystkim kobiety, matki z dziećmi. Często musiały opuścić swój dom nagle, bez możliwości zabrania ubrań, podstawowych środków higieny. Część z nich przyjechała tutaj bez jakichkolwiek środków do życia. Potrzebują chwili oddechu oraz wsparcia w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości i adaptacji w Polsce. Karty i e-Kody są dla nich dużym wsparciem - mówi Karolina Stubińska z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (organizacja partnerska w programie Fundacji Biedronki)

W programie „Witamy i pomagamy - zakupy” Fundacja Biedronki współpracuje w sumie z 36 organizacjami.

Fundacja Biedronki prowadzi również drugi program pomocy dla uchodźców „Witamy i pomagamy – noclegi”. Polega on na zapewnieniu darmowego tymczasowego noclegu osobom uciekającym przed wojną.

Międzynarodowe wsparcie partnerów Fundacji

Działania Fundacji Biedronki zostały wsparte przez międzynarodowe firmy, które zdecydowały się przekazać darowizny na programy na rzecz uchodźców. Oprócz środków własnych Fundacji Biedronki program „Witamy i pomagamy - zakupy” wsparły darowizny finansowe od Fundacji EDEKA (ponad 4,5 mln złotych zł), EDP Renewables (ponad 2,3 mln zł) i Fuste (ok. 230 000 zł).

Łączna kwota, jaka została przeznaczona przez Fundację Biedronki na programy pomocy uchodźcom, sięgnęła ok. 24 milionów zł.