W ubr. liczba aktywnych klientów Zalando wzrosła o 6 proc., do ponad 51 milionów, a program lojalnościowy Zalando - Plus, w porównaniu z rokiem poprzednim ponad dwukrotnie zwiększył liczbę członków - do ponad 2 milionów.

Zalando poinformowało, że osiąga założenia zaktualizowanej, całorocznej prognozy, mimo trudnego otoczenia ekonomicznego

W 2023 roku firma skupi się na wzroście rentowności, upraszczając organizację na rzecz innowacyjności i szybkości działania.

Prognoza na rok 2023: wzrost GMV pomiędzy 1 proc. a 7 proc., przychody między -1 proc. do 4 proc., skorygowany EBIT w wysokości między 280 milionów a 350 milionów euro. Zalando kontynuuje inwestycje w strategiczne priorytety, takie jak selekcja odpowiedniego asortymentu i otwarcie infrastruktury logistycznej dla partnerów. Fakt, że byliśmy w stanie nadal rozwijać naszą bazę klientów w obecnych warunkach ekonomicznych, pokazuje, że nasza strategia działa – powiedział Robert Gentz, co-CEO w Zalando. Robert Gentz, co-CEO w Zalando, mat.pras. Firma będzie nadal inwestować w strategiczne priorytety, skupiając uwagę klientów na poszukiwanych markach i asortymencie na platformie Zalando oraz pomagając partnerom w rozwijaniu działalności. Odsetek partnerów współpracujących z Fashion Store GMV wyniósł 36 proc., co stanowi wzrost o sześć punktów procentowych, a Zalando Fulfillment Solutions dostarczyło 58 proc. artykułów partnerskich, co stanowi wzrost o trzy punkty procentowe w czwartym kwartale w porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej. Czytaj więcej Kryzys dotyka kolejnego giganta. Zalando zwolni setki osób Wszystkie kluczowe dane finansowe za cały rok 2022 mieściły się w zakresach zaktualizowanych wytycznych firmy, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej. GMV odnotował wzrost o 3 proc. do 14,8 mld euro w 2022 r., przy stabilnych przychodach na poziomie 10,3 mld euro w porównaniu z rokiem poprzednim. Skorygowany zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (skorygowany EBIT) wyniósł 184,6 mln euro. Zalando w Polsce Rok 2022 był niewątpliwie rokiem pełnym wyzwań, a jednocześnie wyjątkowym. Świętowaliśmy 10-lecie obecności Zalando w Polsce - jednym z najważniejszych dla nas rynków, na którym nadal chcemy inwestować - komentuje Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando. Aktualnie na Zalando dostępne jest już ponad 100 polskich marek, które rozwijają się nie tylko w Polsce, lecz także na pozostałych 24 rynkach, na których jest obecne Zalando. - W 2022 roku nieustannie koncentrowaliśmy się na budowaniu wyjątkowych relacji z klientami, dostarczając im szeroki asortyment w przystępnych cenach i wszystkich rozmiarach, a także spersonalizowane doświadczenie modowe, jakie zapewniamy dzięki naszym rozwiązaniom technologicznym, takim jak m.in. Size Advice czy Algorytmiczny Asystent Mody (AFC). Cieszymy się, że nasze starania są doceniane przez polskich klientów, dzięki czemu Zalando jest najpopularniejszą marką modową w Polsce - dodaje Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando..



