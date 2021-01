Ponad 3,5 mln zł przychodów na koncie Plantwear

12 sty 2021

Plantwear w IV kwartale 2020 r. osiągnął ponad 3,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu 2019 roku o ponad 16 proc. Narastająco, od stycznia do grudnia 2020 roku spółka wypracowała około 10,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o prawie 17 proc. r/r.