Bezpieczne zakupy przez Internet to nowa specjalność Biedronki. Od momentu uruchomienia usługi, Biedronka Home odnotowała ponad 3 miliony odwiedzin.

Po nawiązaniu współpracy z Glovo, uruchomieniu własnej aplikacji mobilnej, którą pobrało już ponad 4 miliony użytkowników, sieć Biedronka podsumowuje działalność kolejnej płaszczyzny w cyfrowym świecie, czyli swojego sklepu internetowego - Biedronka Home.

Biedronka oferuje swoim klientom nowoczesne cyfrowe i bezpieczne rozwiązania w postaci zakupów online poprzez platformę Glovo, usługę ekspresowych dostaw BIEK, funkcjonalną aplikację mobilną Biedronka, którą pobrało już 4 miliony użytkowników, a od 22 sierpnia br. również sklep internetowy Biedronka Home. Nowy sklep Biedronka Home został odwiedzony już ponad 3 miliony razy, a rekordowa transakcja zarejestrowana została w mieście Kęty i opiewała na ponad 5100 złotych.

Biedronka Home to usługa, która na stałe wpisała się w szereg nowych, dynamicznie rozwijanych kanałów sprzedaży oferowanych przez Biedronkę. Nasi klienci szczególnie docenili możliwość dokonywania wygodnych zakupów ze swojego domu lub z jakiegokolwiek miejsca. Biedronka Home jest wygodna i nowoczesna, a klienci chętnie korzystają z proponowanej przez nas oferty wysokiej jakości artykułów dostarczanych do domu, takich jak elektronika, wyposażenie wnętrz czy akcesoria kuchenne - mówi Marek Złakowski, Dyrektor ds. Rozwoju Relacji Z Klientem i Cyfryzacji w sieci Biedronka.

Oferta nowego sklepu internetowego Biedronka Home liczy blisko 2000 artykułów i podzielona jest na kilka kategorii. Klienci szczególnie chętnie wybierają produkty z kategorii Dom i Ogród, Elektronika oraz Kuchnia. W ciągu ostatnich tygodni w wirtualnych koszykach najczęściej umieszczane były telewizory marki Samsung, rowery elektryczne, smartfony TCL czy zestawy garnków od polskiej restauratorki, Magdy Gessler.

Statystyczny klient Biedronka Home ma pomiędzy 35 a 44 lata. Najwięcej klientów zamieszkuje województwa mazowieckie, śląskie lub wielkopolski, a zakupów częściej dokonują panie. Miasta najliczniej reprezentowane wśród klientów sklepu internetowego Biedronka Home to Warszawa, Wrocław i Poznań. Zamawiać można na terenie całego kraju, korzystając z usług dostawy kurierem bezpośrednio pod wskazany adres lub do wybranego paczkomatu InPost.

W każdą środę i weekendy na klientów czekają specjalne hity cenowe, czyli limitowana oferta z dużymi obniżkami.

W tym tygodniu na odwiedzających Biedronka Home czekają m.in. szeroka oferta sztucznych roślin do domu, zabawki z bohaterami znanej bajki „Świnka Peppa” czy komplet garnków marki MG Home.

Biedronka Home oferuje klientom wygodne formy płatności realizowane wspólnie z zaufanym partnerem – firmą PayU. Do dyspozycji klientów oddane zostają możliwość realizacji płatności poprzez szybki przelew internetowy (paybylink), płatność BLIK oraz płatność przy użyciu karty płatniczej (np. Visa, Mastercard lub Maestro). W przypadku korzystania z mobilnej wersji istnieje również możliwość płatności przez Apple Pay oraz Google Pay. Dodatkowo zakup można rozłożyć na raty dzięki płatnościom odroczonym PayPo oraz Twisto Pay.

Dla wygody i komfortu klientów została wydłużona możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez Internet bez podawania przyczyny. Według przepisów prawa no​minalnie ten termin wynosi 14 dni. W Biedronka Home dla każdego klienta czas ten został wydłużony do 30-tu dni. Dla uczestników programu Moja Biedronka zalogowanych do konta w momencie zakupu, zwrot produktów jest możliwy aż do 60 dni od ich otrzymania.

