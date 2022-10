Fundacja Muszkieterów, którą tworzą właściciele Intermarché i Bricomarché, umożliwiła w br. wyjazd 600 dzieciom z całej Polski w ramach akcji Wakacje z Muszkieterami.



Dzieci z rodzin niezamożnych, podopieczni instytucji opiekuńczo-wychowawczych, czy najmłodsi, którzy przyjechali do naszego kraju z objętej wojną Ukrainy, wymagają szczególnej uwagi dorosłych.

Fundacja Muszkieterów, którą tworzą właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché, umożliwiła w tym roku wyjazd 600 dzieciom z całej Polski w ramach akcji Wakacje z Muszkieterami.

Wielu z nich właśnie wtedy po raz pierwszy otwarcie opowiedziało o swoich problemach.

Wakacje z Muszkieterami zostały zorganizowane już po raz piąty. W tym czasie Fundacja udzieliła wsparcia podopiecznym z ponad 5000 organizacji i wysłała na wakacje ponad 4100 dzieci. Tu nie ma czasu na nudę - są atrakcje parku rozrywki w Julinku, wycieczki do Warszawy, warsztaty prowadzone przez szalonych naukowców oraz zajęcia sportowe. Koloniści próbują swoich sił w szermierce dzięki ambasadorom Wakacji z Muszkieterami – florecistom Klubu Uczelnianego AZS reprezentujących Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszystko to tworzy atmosferę beztroski, która pozwala otworzyć się dzieciom mierzącym się z wieloma problemami.



- Jako wychowawca kolonijny mam okazję obserwować zachowanie dzieci przez dłuższy czas, w różnych okolicznościach. Część naszych podopiecznych mimo bardzo młodego wieku ma już za sobą bardzo trudne doświadczenie życiowe, często są w silnym urazie psychicznym lub po zdarzeniu traumatycznym, dlatego szczególnie ważne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, które sprawia, że dzieci zaczynają się otwierać. Niejednokrotnie okazywało się, że dzieci, które sprawiały najwięcej problemów, w szczerej rozmowie przyznawały, że na co dzień doświadczają przemocy. Dzięki temu udało się nam im pomóc także po skończonym turnusie. To ważne, by dzieciaki nie zostawały ze swoimi problemami same. Od tego jesteśmy my, dorośli – opiekunowie, rodzice, nauczyciele, do których powinni mieć zaufanie - mówi Sławomir Klepner, kierownik kolonii.



W działaniach Fundacji skupiamy się na tych najsłabszych, zwłaszcza na dzieciach. Wakacje z Muszkieterami pozwalają nam otoczyć je opieką i bezpieczeństwem – od całkiem prostych rzeczy, jak zapewnienie ciepłego posiłku, pokoju z łazienką, ciekawych zajęć, aż do bezcennego – czasu, jaki możemy im dać, rozmów, uważnego słuchania, szacunku. Bez względu na to, jakie działania podejmujemy, to otwartość na drugiego człowieka jest dla nas niezwykle ważna - mówi Marek Feruga, Prezes Fundacji Muszkieterów.

Wyjazdy na „Wakacje z Muszkieterami” są w pełni finansowane dzięki Fundacji Muszkieterów, którą tworzą właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché. Swoją cegiełkę dołożyć może także każdy klient – przy kasach ustawione są fundacyjne skarbonki, można też zakupić torby oznaczone logo Fundacji.

Właściciele sklepów współpracują z takimi organizacjami jak: Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy, Domy Dziecka, Szkoły Podstawowe oraz inne organizacje pozarządowe.

