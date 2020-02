Ponad pół miliona osób wzięło udział w wydarzeniach zorganizowanych w niedziele niehandlowe w centrach EPP

W 2019 roku w 54 wydarzeniach społeczno-kulturalnych zorganizowanych w centrach handlowych należących do EPP w niedziele niehandlowe wzięło udział 560 tysięcy osób. Były to warsztaty, prezentacje i inicjatywy związane ze sportem, kulturą oraz działalnością organizacji pozarządowych, lokalnych i pasjonatów. Największemu właścicielowi centrów handlowych w Polsce udało się z sukcesem wykorzystać wielofunkcyjną przestrzeń dostępną w jego obiektach do zorganizowania aktywności, które pozwoliły lepiej poznać życie lokalnych społeczności oraz pozyskać nowe umiejętności i doświadczenia.

Program aktywizacji społeczno-kulturalnych EPP, rozpoczęty wraz z wprowadzeniem częściowego zakazu handlu w niedziele, w ubiegłym roku został przeprowadzony w wybranych centrach handlowych m.in. w Szczecinie (Galaxy), Kielcach (Galeria Echo), Warszawie (Galeria Młociny) oraz we Wrocławiu (Pasaż Grunwaldzki). Wśród licznych imprez zorganizowanych w ramach tej inicjatywy można wymienić uruchomienie w kieleckim centrum Galeria Echo galerii sztuki oraz cykl koncertów z muzyką klasyczną w warszawskiej Galerii Młociny w wykonaniu muzyków uznanych na arenie międzynarodowej. Uczestnicy aktywności zdobywali nowe, przydatne umiejętności – na przykład dzieci uczyły się przepisów ruchu drogowego oraz brały udział w warsztatach naukowych. Oprócz młodszych pokoleń, ważnym adresatem działań były osoby starsze. Dla nich zorganizowano m.in. Dzień Seniora w szczecińskim centrum handlowym Galaxy. W innych obiektach seniorzy chętnie angażowali się w działania kulturalne i artystyczne, uczestniczyli też w spotkaniach oferujących rozrywkę intelektualną – turnieje nowoczesnych gier planszowych, lub bardziej klasycznie – rozgrywki brydżowe np. ogólnopolski turniej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

– Nasze obiekty ze względu na swoje atrakcyjne położenie i infrastrukturę świetnie sprawdzają się jako lokalizacje dla wydarzeń sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami, a wysoka frekwencja świadczy o ogromnej popularności naszych działań. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że mamy kolejkę zainteresowanych, którzy chcą z nami współpracować w realizacji nowych pomysłów w 2020 roku – mówi Wojciech Gepner, dyrektor ds. aktywności społecznych w EPP.

– Zorganizowany wspólnie ze szczecińskim centrum handlowym Galaxy Dzień Seniora odbył się pod hasłem „Senior w wielkim mieście”. Szczecińskie Centrum Seniora poprzez te wydarzenie przybliżyło szeroki wachlarz działań organizacji pozarządowych, klubów seniora, grup nieformalnych oraz innych instytucji działających na rzecz tej grupy wiekowej. Urozmaiceniem były dodatkowe atrakcje, w tym poczęstunek lokalnych specjalności i artystyczne występy senioralne – mówi Klaudia Piotrowska z Centrum Seniora w Szczecinie.

EPP stale poszerza ofertę rozrywkową oraz gastronomiczną w swoich centrach handlowych m.in. poprzez tworzenie nowych, nieszablonowych przestrzeni typu food hall z unikalnym wystrojem i szeroką listą najemców. W ubiegłym roku w Pasażu Grunwaldzkim otworzona została FOODSTACJA z architekturą inspirowaną historią Wrocławia, a w ubiegłym miesiącu w Galaxy pojawił się FOODPORT urządzony w marynistyczno-industrialnym klimacie. W obu miejscach stworzono strefy sprzyjające integracji, organizowaniu spotkań i spędzaniu wolnego czasu, w tym np. biblioteczkę zachęcającą do wymiany książek (we Wrocławiu) i boisko do gry w koszykówkę (w Szczecinie). Wśród najemców galerii należących do EPP pojawiają się też podmioty oferujące nowe doznania, także te związane z kulturą – na przykład w Galerii Młociny wkrótce zagości teatr.