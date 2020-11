Ponowne otwarcie centrów handlowych nie wystarczy. Branża liczy na dalsze wsparcie

Stopniowy powrót do stabilnego funkcjonowania branży handlowej będzie możliwy jedynie dzięki uruchomieniu pakietu działań pomocowych dla całego ekosystemu centrów handlowych, który po raz drugi został praktycznie wyłączony z możliwości generowania przychodów przy i tak spadającej liczbie klientów i wysokości obrotów.

- W branży panuje dużą niepewność. Decyzję dotyczącą zamknięcia galerii handlowych uważaliśmy

za przedwczesną i nieuzasadnioną, dlatego tę o ponownym otwarciu przyjęliśmy z nieukrywaną ulgą. Listopad jest stracony – spadki zarówno frekwencji jak i obrotów w tym miesiącu są oczywiste i trudne do odpracowania. Pod znakiem zapytania pozostaje grudzień. Ogromną obawę budzi styczeń i luty dlatego z całą mocą apelujemy już dziś, aby nie zamykać obiektów handlowych po świętach, a branżę, która zatrudnia w Polsce setki tysięcy pracowników, otoczyć parasolem ochronnym. Jeżeli nie ma to na środków – pozwolić jej po prostu pracować – mówi Anna Szmeja, prezes Retail Institute.

Sytuacja w branży centrów i sieci handlowych jest nadal trudna. W monitorowanych przez Retail Institute 140 centrach handlowych, w okresie od stycznia do 15 listopada, w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, najwyższe spadki odwiedzalności odnotowały centra duże (-32,3 proc.), średnie (-28,1 proc.) oraz małe (-26,8 proc.) co miało bezpośredni wpływ na osiągane przez najemców wyniki finansowe. Średni obrót z metra na koniec września 2020 roku był nieznacznie wyższy w centrach dużych (588,8 zł; tj. -26,5 proc niższy niż w tym samym okresie 2019 roku) niż w średnich (584,5 zł; th. -22,2 proc. r/d/r). W centrach małych wyniósł natomiast 496,2 zł, czyli 26,1 proc. mniej niż w tym samym okresie 2019r. Od maja do połowy września, branża mozolnie odpracowywała wyniki.

- Podczas pierwszego zakazu handlu, zarówno najemcy, jak i właściciele centrów handlowych, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W tym momencie kluczowe okazały się wypracowane wcześniej partnerskie relacje. Kiedy zaczęliśmy prowadzić rzeczową dyskusję z najemcami i co najważniejsze podejmować wspólne inicjatywy, okazało się, że mamy te same oczekiwania i musimy sobie wzajemnie pomóc, by stanąć na nogi i osiągnąć wspólny cel, czyli zawalczyć o klientów. Wykorzystaliśmy wszystkie dostępne możliwości pomagające najemcom dotrzeć do odbiorców ze swoją ofertą. Wspólnie też pracowaliśmy nad wprowadzaniem i systematycznym udoskonalaniem rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo osób przebywających na terenie nieruchomości handlowych. Wymagało to dużego zaangażowania obu stron, ale – z dumą przyznaję – udało się - komentuje James Turner, dyrektor zarządzający Grupy Sierra Balmain.