Dziś, 27 czerwca br., został ponownie otwarty sklep Hebe, zlokalizowany w Centrum Handlowym Marino przy ul. Paprotnej 7 we Wrocławiu. Na klientów czekają atrakcyjne promocje i oferty specjalne.

W Centrum Handlowym Marino we Wrocławiu ponownie otwarto drogerię Hebe.

Z okazji otwarcia sklepu Hebe we Wrocławiu czekają atrakcje i promocje.

Z okazji ponownego otwarcia drogerii Hebe w Centrum Handlowym Marino we Wrocławiu, klienci mają możliwość skorzystania z wyjątkowych ofert specjalnych. W dniach od 27 do 28 czerwca 2023 r. na klientów czeka wyjątkowa oferta na polskie marki do -40 proc. umożliwiająca wybór kosmetyków polskich producentów. Dodatkowo klienci będą mogli skorzystać z promocji na wybrane produkty do pielęgnacji włosów do -40 proc.

Kolejną promocją z okazji otwarcia jest oferta “Pielęgnacja koreańska i japońska w supercenach!” obowiązująca w dniach 29 czerwca - 12 lipca 2023 r. Ponadto w tym samym terminie na klientów czeka także bardzo korzystna promocja na produkty do makijażu aż 48 marek.

Z okazji otwarcia sklepu Hebe w Centrum Handlowym Marino we Wrocławiu na klientów czeka jeszcze jedna wyjątkowa oferta. Przy zakupach za min. 80 zł, otrzymasz kupon 20 zł na kolejne zakupy do zrealizowania do 8 lipca 2023 r. Promocja obowiązuje tylko w drogerii Hebe w Centrum Handlowym Marino przy ul. Paprotnej 7 we Wrocławiu, w terminie od 27 do 30 czerwca 2023 r.

