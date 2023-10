Od 20 października klienci VIVO! Lublin mogą ponownie skorzystać z oferty sklepu sportowego – Martes Sport.

Martes Sport to sieć wielkopowierzchniowych sklepów sportowych.

Sklep o powierzchni 800 mkw. znajduje się na poziomie +1.

Martes Sport. Fot. Mat. pras.

W ofercie sklepu Martes Sport klienci znajdą markowe artykuły do uprawiania najbardziej popularnych dyscyplin sportowych. Oferta Martes Sport skierowana jest do klientów wymagających, przywiązujących dużą wagę do marki i jakości. Trafia w gusta zarówno wytrawnych sportowców, jak i tych, którzy dopiero szukają odpowiedniej dla siebie dyscypliny. Dzięki przejrzystej ekspozycji produktów sklepy Martes Sport są nowoczesne, przyjazne dla klienta oraz oddają klimat i atmosferę sportu. Funkcjonalna i tematyczna organizacja działów sportowych w sklepie pozwala na łatwe poruszanie się po obiekcie oraz szybkie zlokalizowanie poszukiwanego artykułu.

Klienci mogą skorzystać z aktualnych promocji Martes Sport w sklepach stacjonarnych.

Martes Sport. Fot. Mat. pras.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl