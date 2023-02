Popeye Polska rozpoczęła rekrutację do pierwszej restauracji w Polsce, która powstanie we Wrocławiu. To kolejny krok funduszu restauracyjnego McWin do realizacji planów ekspansji.

Restaurant Brands International i McWin ogłosiły, że podmioty stowarzyszone McWin nabyły wyłączne master franczyzy i prawa do rozwijania marki Burger King i Popeyes w kilku krajach Europy Wschodniej.

Restauracje konkurenta sieci McDonald's pojawią się m.in. w Polsce.

Nowe lokale mają zostać otwarte w 2023 roku. Przypomnijmy, na początku grudnia ubr. McWin zapowiedział, że na mocy umów franczyzowych, otworzy nowe restauracje Burger King w Czechach, Polsce i Rumunii oraz wprowadzi do Polski amerykańską sieć - Popeyes. Pierwsze kroki firma ma już za sobą. Jak podaje portal DlaHandlu, sieć rozpoczęła rekrutację pracowników do pierwszej restauracji we Wrocławiu. Popeyes na horyzoncie McWin zamierza rozszerzyć działalność marki Burger King w Czechach, Polsce i Rumunii oraz wprowadzić kultową w USA markę restauracji Popeyes do Czech i Polski poprzez nowo utworzoną platformę Rex Concepts CEE. Plany zakładają otwarcie 600 restauracji w tych krajach w ciągu najbliższych 10 lat. Osiągnęliśmy kamień milowy z McWin i jesteśmy przekonani, że ich duże doświadczenie w rozwijaniu biznesu przełoży się na udaną ekspansję naszych kultowych marek w Europie Wschodniej - powiedział David Shear, prezes International Restaurant Brands International Inc., spółki macierzystej Burger King i Popeyes. - Cieszymy się, że możemy nadal umacniać pozycję lidera McWin w Europie, gdzie widzimy znaczące możliwości wzrostu i włączenia silnych marek premium do naszego portfolio restauracji, takich jak Burger King i Popeyes — skomentował Henry McGovern, współzałożyciel McWin. Henry McGovern, współzałożyciel McWin, mat.pras. Po przejęciu BK SEE Poland w sierpniu, jest to druga inwestycja dokonana za pośrednictwem naszego funduszu restauracyjnego McWin o wartości 525 mln EUR i pokazuje nasze zaangażowanie w pomaganie markom w osiąganiu kolejnych poziomów doskonałości operacyjnej, ponieważ odblokowujemy trwałą długoterminową wartość dla klientów, pracowników, społeczności i gospodarek lokalnych na rynkach, na których działamy - dodał Henry McGovern. Burger King działa w ponad 19 tys. lokalizacji w ponad 100 krajach, w tym w 33 krajach w całej Europie. Czytaj więcej Burger King rozwiązał umowę z AmRest Sieć Popeyes liczy 3,8 tys. restauracji w ponad 30 krajach na całym świecie, włączając w to debiuty w Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii i Szwajcarii. Ekspansja w Europie jest częścią szerszej strategii zwiększania obecności na kluczowych rynkach na całym świecie. Burger King i Popeyes na miarę jutra McWin dokłada wszelkich starań, aby - oprócz menu - zapewniać gościom jak najlepsze wrażenia, zarówno w restauracji, jak i online, dzięki spersonalizowanym innowacjom cyfrowym. Nowe restauracje Burger King i Popeyes będą wyposażone w cyfrowe ekrany zamówień, zamówienia mobilne, obsługę stolików i dostawę, dzięki czemu goście będą mogli zamawiać posiłki w komfortowy dla siebie sposób. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

