Już w nocy z czwartku na piątek przed Pasażem Grunwaldzkim pojawili się pierwsi goście wyczekujący wielkiego otwarcia kultowej amerykańskiej restauracji Popeyes.

Smacznie, głośno, kolorowo i radośnie niczym na tętniących życiem ulicach Nowego Orleanu - tak obiecywał Popeyes i tak było.

Goście zajadali się daniami z całej karty menu dostępnej w Polsce.

Sieć zapowiada otwarcie kolejnych lokalizacji, kolejno w Szczecinie i Warszawie.

Aż do otwarcia pierwszej restauracji Popeyes nie zdradzał pełnego menu, ani nie ujawniał cen. Dziś znamy już całą kartę i wiemy, po jakie dania najchętniej sięgali goście. Do najczęściej wybieranej przez wrocławian pozycji z menu Popeyes należała słynna Chicken Sandwich. Nie ma się co dziwić, bo to właśnie ona podbiła serca fanów na całym świecie; w Stanach Zjednoczonych, czy Japonii, kolejki biły rekordy długości. Ogromną popularnością cieszyły się także pozostałe klasyki - frytki Cajun, Chicken Wrap, Louisiana Wings, Chicken Tenders, czy Fresh Onion Rings. Klienci chętnie próbowali też dań przygotowanych z myślą o polskim rynku, jak specjalna wersja Delux Chicken Sandwich, czy sałatka Colesław (inna niż wszystkie na rynku, z grubo pokrojonej czerwonej i białej kapusty, marchewki i sosu majonezowego z dodatkiem musztardy). Tylko w Polsce będzie można zjeść także kultową Chicken Sandwich właśnie z dodatkiem sałatki Colesław.

Popeyes Wrocław. Fot. Mat. pras.

- Spodziewaliśmy się wielu gości, ale frekwencja przeszła nasze oczekiwania. Wrocławianie, ciekawi nowych smaków, przywitali nas tłumnie i z ogromnym entuzjazmem. Pierwszych gości spotkaliśmy pod Pasażem Grunwaldzkim już o 21.00 dzień przed otwarciem, kiedy nasza ekipa jeszcze przygotowywała się do oficjalnej premiery. Długa kolejka utrzymywała się praktycznie przez cały dzień - mówi Jakub Aleksandrowicz, Marketing Director Popeyes CEE. - Najbardziej cieszy nas, że większość z nich wyrażała pozytywne zaskoczenie tym, jak oryginalnie i pysznie można przygotować kurczaka, którego smak wszyscy przecież dobrze znają - dodaje Aleksandrowicz.

Przepis na sukces? Moc soczystego kurczaka i chrupiącej panierki, doskonałe dodatki, a wszystko okraszone smakiem wyrazistych przypraw z Luizjany. W dniu otwarcia menu Popeyes niewątpliwie odniosło sukces.

Menu Popeyes. Fot. Mat. pras.

Popeyes w swojej kuchni czerpie inspirację z tradycji smaków Nowego Orleanu, miasta różnych kultur i grup etnicznych. Sądząc po reakcjach gości, wydaje się, że wrocławianom te smaki szczególnie przypadły do gustu.

Popeyes Wrocław. Fot. Mat. pras.

Sieć zapowiada otwarcie kolejnych lokalizacji, kolejno w Szczecinie i Warszawie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl