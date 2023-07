Wielkie otwarcie Popeyes już w tym tygodniu. 7 lipca Luizjana zawita do Wrocławia. Z tej okazji trzech szczęśliwców będzie delektować się Chicken Sandwich przez cały kolejny rok za darmo.

Już 7 lipca o 11.00, we wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim, swoją pomarańczową kotarę odsłoni pierwszy Popeyes w kraju.

Restauracja zaoferuje gościom darmowy poczęstunek i muzykę na żywo.

Oczekiwanie w kolejce po kurczakowe pyszności umilą występy iluzjonisty i animatorzy malujący dzieciom twarze.

Czy kolejka po Chicken Sandwich z Popeyes przebije korek na Zwycięskiej? - pyta sieć restauracji Popeyes i zaprasza do Wrocławia na pierwsze otwarcie w Polsce. Popeyes to czysta energia i eksplozja kulinarnej radości. Moc soczystego i chrupiącego kurczaka oraz zapach wyrazistych przypraw z Luizjany zaskoczą niejedno podniebienie. W dniu otwarcia goście zjedzą m.in. kultową kanapkę Chicken Sandwich, niepowtarzalne w smaku frytki Cajun oraz kawałki kurczaka - Signature Chicken, Luisiana Wings, Chicken Tenders, czy Onion Rings, a do tego słynne dipy: Mardi Gras, NOLA, Bold BBQ, Bayou Buffalo. Niemal wszystkie dania z kurczaka będą dostępne w wersji pikantnej i łagodnej. Pełne menu wciąż jednak pozostaje tajemnicą, co jedynie podsyca ciekawość wielbicieli marki.

Sieć wchodzi do Polski z przytupem i rzuca wyzwanie smakoszom. Kto podniesie rękawicę i zawalczy o roczny voucher, by bezpłatnie delektować się niepowtarzalnym smakiem Chicken Sandwich? Zwyciężą trzy pierwsze osoby, które 7 lipca ustawią się w kolejce przed Pasażem Grunwaldzkim, w specjalnie oznaczonej strefie (pomarańczowy dywan i flagi z logo Popeyes). Vouchery dostaną goście z kolejki przed galerią, która otworzy się już o 8.30. Natomiast pierwsza setka stojących już przed samą restauracją zje Chicken Sandwich za darmo, w dniu otwarcia.

Popeyes Chicken Sandwich. Fot. Mat. pras.

To nie wszystko! Przedpremierowo przez jeden dzień, w środę 5 lipca, w serwisie Pyszne.pl wrocławianie będą mogli zamówić klasyki z kuchni Popeyes za 07,07 zł za każde z dań. To niepowtarzalna okazja do przetestowania menu, jeszcze zanim otworzy się pierwsza restauracja. Jak zapowiada sieć, niedługo po otwarciu, zostanie uruchomiona opcja zamówień z dostawą, dostępna wyłącznie na Pyszne.pl.

Nareszcie przyszedł czas na Popeyes! Nie mogę doczekać się pierwszych gości na pomarańczowym dywanie oraz reakcji na nasze niepowtarzalne smaki. Dzięki specjalnej mieszance przypraw, w każdej pozycji z menu Popeyes czuć cząstkę Luizjany. Jestem bardzo ciekawy reakcji na poszczególne dania – zwłaszcza, że mamy kilka niespodzianek- mówi Jakub Aleksandrowicz, Dyrektor Marketingu Popeyes CEE. Popeyes wyróżnia się smakiem, ale i energią pulsującą w luizjańskich rytmach, dlatego też pierwszy dzień otwarcia pierwszej w Polsce restauracji ma być smaczny, głośny, kolorowy i radosny niczym tętniące życiem ulice Nowego Orleanu - dodaje Jakub Aleksandrowicz.

Ta niezwykła mieszanka przypraw, o której wspomina Aleksandrowicz, to Cajun. Zawiera ona, m.in. paprykę, czosnek, pieprz cayenne i oregano. Jej unikatowa receptura sprawia, że wszystkie dania mają niepowtarzalny smak. Menu Popeyes czerpie inspirację z tradycji Nowego Orleanu, miasta różnych kultur i grup etnicznych.

