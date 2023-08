W związku z planowanym rozwojem na rynku warszawskim Popeyes prowadzi kampanię rekrutacyjną. Poszukiwane są osoby na stanowiska menedżerskie.

Sieć przygotowuje się do otwarcia trzech następnych lokali, które zlokalizowane będą w Warszawie.

Popeyes poszukuje osób na stanowiska menedżerskie: kierowników restauracji, kierowników zmiany i zastępców kierowników restauracji oraz pracowników restauracji.

Do końca roku sieć będzie zatrudniać łącznie około 250 osób w całej Polsce.

Popeyes oficjalnie zadebiutował w Polsce w lipcu tego roku otwierając swoją pierwszą restaurację we Wrocławiu. Kolejna pojawiła się zaledwie kilka tygodni później w Szczecinie, a już teraz sieć przygotowuje się do otwarcia trzech następnych, które zlokalizowane będą w Warszawie. Swoje struktury marka zaczęła jednak budować dużo wcześniej. Siedziba firmy mieści się we Wrocławiu i to właśnie tam na co dzień znajduje się zespół odpowiedzialny za rozwój brandu na naszym rynku. Tworzą go dziesiątki ludzi, którzy już znaleźli zatrudnienie we wszystkich obszarach, od projektowania wnętrza restauracji, po dostawy, marketing czy digital. Co najważniejsze to także załogi, które prowadzą dwie pierwsze restauracje i codziennie serwują słynnego na całym świecie kurczaka z Luizjany.

Zależy nam na tym, by zbudować wspierający się zespół ambitnych, zaangażowanych osób z pasją, które chcą być częścią tej kultowej historii i podróży kulinarnej. Wiemy, jak ważni są ludzie, bo to oni w dużej mierze budują relację z gośćmi. Dlatego bardzo starannie dobieramy swoje zespoły. Wynika to nie tylko z konkurencyjności rynku, ale przede wszystkim z wartości naszej marki – mówi Irmina Kochman - Chief People Officer Rex Concepts CEE. – Popeyes również w Polsce tworzy wielokulturowe miejsce pracy, w którym już dziś zatrudnienie znalazły osoby pochodzące z Ukrainy, Białorusi, Zimbabwe, Kolumbii, Egiptu, Nigerii, czy Wietnamu – dodaje Kochman.

Do swojego grona sieć zaprasza szczególnie osoby chętne, by budować markę w Polsce - to właśnie pierwsze zespoły będą w przyszłości tworzyć trzon Popeyes na polskim rynku i przekazywać swoje doświadczenie dalej. Każdy z pracowników Popeyes na samym początku przechodzi szkolenie. Jak informuje sieć, pierwsze zespoły wyruszyły na pełnopłatne 3-tygodniowe szkolenie do Wielkiej Brytanii. Kolejne szkolone są już w Polsce. W tym celu Popeyes zbudował specjalną kuchnię testową, która znajduje się we Wrocławiu.

Popeyes swoim pracownikom oferuje elastyczny grafik, pracę w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, pierwszą umowę na okres 12 miesięcy, realne i szybkie możliwości rozwoju i awansu. W zależności od doświadczenia i stanowiska zarobki w restauracjach Popeyes kształtują się od 4500 do 8500 zł brutto miesięcznie. Swoim pracownikom Popeyes oferuje także prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach, dostęp do atrakcyjnej oferty na karnet sportowy, miesięczny system premiowy, udział w konkursach, czy wewnętrzne szkolenia.

