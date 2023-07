Popeyes nie dawno debiutowało w Polsce. Teraz marka otwiera kolejny punkt w szczecińskim Galaxy.

Popeyes otwiera kolejny punkt w Polsce.

Nowa restauracja Popeyes otwiera się w Galaxy.

Do rozdania czekają roczne vouchery na darmową kanapkę Chicken Sandwich.

Trzy roczne vouchery na darmową kultową kanapkę Chicken Sandwich dla pierwszych gości w kolejce, do tego 100 bezpłatnych kanapek w dniu otwarcia, lemoniada, muzyczny tramwaj niczym Mardi Gras na ulicach Szczecina pod batutą Brass Bandu przygrywającego w rytmach z Nowego Orleanu. To wszystko czeka na mieszkańców Szczecina już w najbliższy piątek, 28 lipca od godziny 11.00 w centrum handlowo-rozrywkowym Galaxy przy Al. Wyzwolenia 18. Poza muzyką na żywo oczekiwanie w kolejce po kurczakowe pyszności umilą gościom iluzjonista, fotobudka 360, czy stoisko z tatuażami.

Tym razem Popeyes zaprasza do swojej pierwszej restauracji w Szczecinie. Czego mogą się spodziewać goście? - Mocy soczystego, chrupiącego kurczaka, wyrazistych przypraw z Luizjany, które zaskoczą niejedno podniebienie oraz eksplozji kulinarnej radości. W dniu otwarcia goście zjedzą m.in. kultową kanapkę Chicken Sandwich, niepowtarzalne w smaku frytki Cajun oraz kawałki kurczaka - Signature Chicken, Louisiana Wings, Chicken Tenders, czy Onion Rings, a do tego słynne dipy: Mardi Gras, NOLA, Bold BBQ, Bayou Buffalo.

Pierwsze trzy osoby, które 28 lipca ustawią się w kolejce przed Centrum Handlowo - Rozrywkowym Galaxy w Szczecinie, w specjalnie oznaczonej strefie (z flagami z logo Popeyes, od Al. Wyzwolenia) otrzymają roczne vouchery na darmową kanapkę Chicken Sandwich. Natomiast pierwsza setka osób stojących już przed samą restauracją zje Chicken Sandwich za darmo, w dniu otwarcia. Chętnych do odwiedzenia restauracji przywiezie do Centrum Galaxy specjalny tramwaj – znana szczecinianom linia Perełka, w której korowód gości wprost do lokalu poprowadzi Brass Band.

- Bardzo jesteśmy ciekawi reakcji szczecinian na naszą markę. Wrocławskie kolejki przebiły nasze oczekiwania i oczywiście mamy apetyt na więcej. Najważniejsze jednak, żeby mieszkańcy Szczecina pokochali smaki Popeyes i dzięki specjalnej mieszance przypraw, wyczuwalnej w każdym kęsie naszych dań, poczuli cząstkę Luizjany - mówi Jakub Aleksandrowicz, Dyrektor Marketingu Popeyes CEE. Popeyes wyróżnia się smakiem, ale i energią pulsującą w luizjańskich rytmach, dlatego też pierwszy dzień otwarcia pierwszej w Szczecinie restauracji ma być smaczny, głośny, kolorowy i radosny niczym tętniące życiem ulice Nowego Orleanu - dodaje Aleksandrowicz.

Menu Popeyes czerpie inspirację z tradycji Nowego Orleanu, miasta różnych kultur i grup etnicznych.

