Popeyes nie zwalnia tempa. Już 28 lipca otworzy kolejną restaurację, tym razem w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy w Szczecinie.

Po udanym debiucie we Wrocławiu Popeyes wchodzi do Szczecina.

To właśnie mieszkańców tego miasta nakarmi swoimi słynnymi kurczakami w luizjańskim stylu.

Oficjalne otwarcie restauracji zaplanowano w piątek, 28 lipca, o godzinie 11.00 , w Centrum Galaxy, przy Al. Wyzwolenia 18.

Czego możemy spodziewać się po Popeyes? Świeżego, soczystego kurczaka marynowanego przez 12 godzin, chrupiącej panierki, doskonałych dodatków i wyrazistych przypraw z Luizjany, które pokochały miliony smakoszy na całym świecie. Poza pysznymi daniami, Popeyes to także niesamowita atmosfera, która pozwala gościom restauracji poczuć się jak w Nowym Orleanie. Przekonali się o tym już mieszkańcy Wrocławia. Tam właśnie sieć na początku lipca otworzyła swoją pierwszą w Polsce restauracje, wzbudzając duże zainteresowanie, o czym świadczą wciąż niesłabnące kolejki! Teraz kolej na mieszkańców Szczecina, bo Popeyes nie zwalnia tempa i konsekwentnie realizuje swój plan rozwoju na rynku polskim

Otwarcie Popeyes. Fot. Mat. pras.

- Szczecin jest miastem akademickim i kulturalnym, bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym i historycznym. To także trzecie pod względem zajmowanej powierzchni miasto w Polsce, dlatego nie mogło nas zabraknąć na jego kulinarnej mapie - mówi Jakub Aleksandrowicz, Dyrektor Marketingu Popeyes. Bardzo cieszę się, że szczecinianie będą mieli okazję spróbować wyrazistej kuchni Popeyes. Mam nadzieję, że pokochają ją, jak miliony ludzi na całym świecie - dodaje Aleksandrowicz.

Zgodnie z zapowiedziami poza Wrocławiem i Szczecinem Popeyes pojawi się w tym roku także w Warszawie. Wszystkie te restauracje zostaną otwarte w galeriach handlowych, gdzie znajduje się gotowa do szybkiej adaptacji infrastruktura food courtów. - To miejsca wypełnione ludźmi, w których życie tętni od rana do wieczora. Tu można przyjść popracować, pouczyć się, spotkać się ze znajomymi, iść do kina, na kręgle, plac zabaw i oczywiście dobrze zjeść - mówią przedstawiciele sieci restauracji.

Popeyes - kanapki i wrapy. Fot. Mat. pras.

Po ogromnym sukcesie lokalu w Pasażu Grunwaldzkim widać, że konsumenci są spragnieni nowych, ciekawych konceptów, które chętnie odwiedzają. Towarzyszymy Popeyes również przy otwarciu drugiej lokalizacji, tym razem marka debiutuje w regionie zachodniopomorskim w kolejnym centrum EPP. Szczecińskie Galaxy to obiekt z charakterem, wyróżniający się rozbudowaną i kompleksową ofertą, dzięki czemu każda wizyta w tym miejscu jest dla klientów ciekawym doświadczeniem. Tym razem zaskakujemy nowościami w ofercie gastronomicznej. Popeyes dołączy do grona najemców nowoczesnej przestrzeni FOODPORT, inspirowanej kultowymi miejscami w Szczecinie. Bardzo doceniam współpracę z Popeyes oraz zaufanie, jakim marka obdarzyła nasze centrum. Już teraz mogę powiedzieć, że mamy apetyt na więcej – dodaje Marcin Ziółkowski, Asset Manager w EPP, firmie będącej właścicielem i zarządcą Galaxy.

Popeyes powstał w 1972 roku w Nowym Orleanie w Luizjanie. Marka szybko podbiła serca gości w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, stając się jedną z największych sieci restauracji szybkiej obsługi. Obecnie posiada ponad 4200 restauracji w ponad 30 krajach na różnych kontynentach, a jej specjalnością niezmiennie są aromatyczne, autentyczne smaki dziedzictwa Luizjany.

Nowo powstająca restauracja Popeyes stworzy w Szczecinie dziesiątki miejsc pracy i możliwości rozwoju kariery zawodowej w tworzącym się zespole ambitnych, zaangażowanych i wspierających się osób. Popeyes wciąż prowadzi rekrutację na różne stanowiska, a aktualne oferty pracy są dostępne na stronie internetowejhttps://popeyespolska.olx.pl.

