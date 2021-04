Popularna sieć dyskontowa wchodzi do Dekady Nysa

Powierzchnia nowego lokalu wynosi 900 mkw. Podobnie jak inne punkty sprzedaży w obiekcie, działa on w ścisłym reżimie sanitarnym.

- W Dekadzie Nysa przykładamy szczególną wagę do komfortu zakupów i funkcjonalności obiektu. Dzisiaj ważne są czas zakupów oraz skondensowanie handlu i usług w jednym miejscu, by przemieszczanie się między wieloma punktami w mieście nie było konieczne. Dzięki takim salonom jak nowo otwarty TEDi oraz inne obecne w Dekadzie marki zapewniamy możliwość szybkich, wielobranżowych zakupów, spełniając jednocześnie restrykcyjne wymogi sanitarne i zachowując zasady bezpieczeństwa – mówi Maciej Kwit, dyrektor centrum handlowego Dekada Nysa.

Dekada Nysa została otwarta w grudniu ubiegłego roku i od tego czasu pozostaje najnowocześniejszym obiektem handlowym w regionie. Obiekt jest położony przy ul. Wolności 2, w najbardziej rozpoznawalnej, zabytkowej części miasta. W jego sąsiedztwie znajdują się: główna arteria komunikacyjna – ul. Bema, dworzec kolejowy i autobusowy, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe oraz Nyski Dom Kultury. W podziemnej części budynku mieści się parking z 400 miejscami postojowymi.

Jednocześnie jest to największa inwestycja należącą do portfolio spółki Dekada. Na dwóch kondygnacjach oferuje łącznie ok. 20 tys. mkw. powierzchni najmu. Obecnie oferta centrum handlowego w Nysie obejmuje już ponad 60 marek, w tym spożywczych, odzieżowych, obuwniczych, sportowych, gastronomicznych, sprzętu elektronicznego oraz z branży beauty. Na liście najemców są m.in. Carrefour, Home&You, Douglas, Rossmann, RTV Euro AGD, Sizeer, Monnari, Vistula/Wólczanka, Vision Express, 50 Style, Dealz, Cropp, House, Sinsay, Pepco, KiK, Martes Sport, 4F, Smyk, Diverse, Quiosque, Empik, Apart, Yes, W. Kruk, Ryłko, Grycan, John Coffee, American Donuts, Piekarnia Machela i Pizza Corner.

W ramach inwestycji powstały również strefy usługowa i gastronomiczna, ogólnodostępna przestrzeń coworkingowa oraz plac zabaw dla dzieci. W przyszłości planowane jest także otwarcie multipleksu kinowego.

W czasie pandemii poszczególne punkty handlowe i usługowe działają w zależności od aktualnie obowiązujących obostrzeń, a lokale gastronomiczne serwują dania na wynos.

Za komercjalizację obiektu odpowiada firma BOIG Property Consulting.