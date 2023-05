Popularna sieć fast food Burger King planuje zamknąć do 400 restauracji przed końcem 2023 roku - potwierdził serwis TODAY.com.

W pierwszym tygodniu maja dyrektor generalny Restaurant Brands International Inc., firmy do której należy Burger King, powiedział, że przygotowuje się do zamknięcia od 300 do 400 lokalizacji.

Dyrektor generalny, Joshua Kobza, powiedział w rozmowie telefonicznej ogłaszającej wyniki za pierwszy kwartał, że firma "historycznie" zamyka rocznie "kilkaset" restauracji Burger King.

Jak dotąd w tym roku kilku dużych franczyzobiorców Burger King złożyło wniosek o upadłość: Toms King z Illinois, EYM King z Michigan i Meridian Restaurants Unlimited z Utah - podaje TODAY.com.

Według komunikatu Restaurant Brands International ogłaszającego zarobki, 124 Burger Kingi zostały już zamknięte w tym roku, co daje łączną liczbę w Stanach Zjednoczonych do mniej niż 7 000.

Więcej na: horecatrends.pl

