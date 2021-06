Popularny youtuber otworzył tor kartingowy na dachu Galerii Bronowice

Na dachu Galerii Bronowice w Krakowie od niedawna prężnie działa nowatorski tor kartingowy - Illegal Karting by Budda. Miejsce powstało we współpracy z jednym z najpopularniejszych internetowych twórców, Buddą, czyli Kamilem Labuddą.

Illegal Karting by Budda to nowo powstałe miejsce na rozrywkowej mapie Krakowa.

Jedyne takie w stolicy Małopolski, zlokalizowane na dachu centrum handlowego.

Autorem pomysłu jest Kamil Labudda - popularny youtuber motoryzacyjny.

Labudda postanowił zadbać o świetną zabawę dla swoich fanów oraz wszystkich tych, którzy poszukują rozrywki oraz wrażeń na najwyższym poziomie.

– Od zawsze chciałem stworzyć miejsce, w którym będę mógł spotkać się ze swoimi widzami, gdzie przybijemy sobie pionę i wspólnie oddamy się naszej pasji, jaką jest motoryzacja. Moje marzenie ziściło się, a rezultat przeszedł najśmielsze oczekiwania. Illegal Karting by Budda to najlepsza gokartowa miejscówka w Krakowie. Tylko tu, w Galerii Bronowice, można przejechać się nowoczesnymi i szybkimi pojazdami po terenie o powierzchni 3 000 m kw. i to na wysokości niemal 20 metrów – podkreśla Kamil Labudda, twórca Illegal Karting by Budda.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Jesteśmy niezmiernie dumni z faktu, że to właśnie Illegal Karting by Budda w ostatnim czasie wzbogaciło ofertę rozrywkową naszego obiektu. Jest to miejsce, które zachwyci każdego fana kartingu bez względu na wiek. Przypominamy także, że chętni mogą dokonać rezerwacji i zorganizować tu wszelkie imprezy okolicznościowe od urodzin, przez wieczory panieńskie i kawalerskie, po spotkania integracyjne – mówi Aleksandra Mańka, dyrektor Galerii Bronowice.

Pomysłodawca projektu od początku stawia na innowacyjne rozwiązania, dzięki czemu Illegal Karting by Budda znacząco wyróżnia się na tle konkurencji. W końcu gdzie indziej popularny internetowy twórca otwiera się na żywo na swoją publiczność i obdarowuje ją tak spektakularnymi nagrodami?

Czerwcowe wyzwanie od Buddy



W Galerii Bronowice czerwiec upływa pod znakiem sportowej rywalizacji. Wszystko za sprawą rzuconego przez Buddę wyzwania. Zasady konkurencji są banalnie proste, choć biorący w niej udział muszą wykazać się nie lada umiejętnościami! Zadaniem uczestników jest ustanowienie nowego rekordu toru Illegal Karting by Budda. Osoba, która uzyska najlepszy wynik miesiąca, zdobędzie imponującą kwotę wynoszącą - bagatela - 10 000 zł.

Flota Illegal Karting by Budda

Illegal Karting by Budda dysponuje 15 zaawansowanymi technicznie gokartami marki SODIKART, największego na świecie producenta tego typu pojazdów. Flotę tworzą m.in.: trzy rodzaje maszyn dostosowanych do wieku i potrzeb klientów, model osiągający prędkość nawet do 70 km/h czy dwa gokarty przeznaczone dla młodszych kierowców oraz do jazdy w parze, w tym rodzica z dzieckiem już od 3 roku życia. Pojazdy wyposażone są w silniki firmy Honda. W przyszłości, po tuningu, „maskotką toru” ma zostać Nissan 200SX 13.