Designer Outlet Gdańsk otworzył salon kolejnej najwyższej jakości marki. Do grona najemców dołączył amerykański Crocs.

Crocs to kultowe piankowe buty, które podbiły serca użytkowników na całym świecie.

Dziś popularne „Crocsy” mają już status butów kultowych.

W nowo otwartym sklepie klienci znajdą pełną ofertę dla całej rodziny.

Charakterystyczne piankowe buty z krokodylem to trend, który kilka lat temu przybył do nas ze Stanów Zjednoczonych. Kolorowe lekkie obuwie stało się super modnym synonimem wygody, praktyczności i casualowego stylu. Od założenia w 2002 roku, marka spowodowała duże zamieszanie na rynku obuwniczym, dotąd sprzedała kilkaset milionów par i ma zagorzałych fanów na całym świecie. Kochają je największe gwiazdy, a z brandem chętnie współpracują znane domy mody. Mimo tego, że pokazywane są na wybiegach podczas najważniejszych wydarzeń fashion, tak naprawdę stworzone są na plażę, do mniej lub bardziej aktywnego relaksu w przydomowym ogródku, czy jako uzupełnienie weekendowego luzu. Dziś popularne „Crocsy” mają już status butów kultowych.

Salon tej amerykańskiej marki dołączył właśnie do najemców Designer Outlet Gdańsk. Na powierzchni ok 30 mkw. klienci znajdą piankowe chodaki, klapki i sandały dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci w różnych wzorach i kolorach. Dodatkowo w ofercie są też uwielbiane zarówno przez najmłodszych jak i trochę starszych charmsy JIBBITZ™ - wymienne przypinki, które doczepione do butów codziennie pomogą stworzyć z nich „nową” parę. Otwarcie sklepu marki Crocs, to kolejna z zapowiadanych wiosennych nowości w jedynym na Pomorzu centrum typu outlet.

Popularne „Crocsy” mają już status butów kultowych. Fot. Mat. pras.

- Otwarcie salonu Crocs w Designer Outlet Gdańsk doskonale zbiegło się z przedwakacyjnym sezonem zakupowym, który już zauważalnie się rozkręca. Ta kultowa marka obuwnicza już jakiś czas temu zdominowała weekendowo-plażowy styl użytkowników niemal na całym świecie zapewniając wygodę i stając się ważnym elementem letnich stylizacji. A wersje z kożuszkiem świetnie sprawdzają się nawet późną jesienią - podkreśla Katarzyna Czapran, Marketing Manager Designer Outlet Gdańsk, ROS Retail Outlet Shopping. - To trend, który pozostanie z nami na bardzo długo, dlatego tym bardziej cieszymy się, że Crocs dołączył do grona naszych najemców i możemy zaoferować klientom pełną gamę produktową marki, dostępną w cenach outlet – dodaje.

