Pora na inwestora: Choszczno w Zachodniopomorskiem czeka na swoją Żabkę

Żabka szuka franczyzobiorcy, który poprowadzi sklep sieci w Choszcznie nad jeziorem Kluki. Do podjęcia współpracy nie jest konieczne wykształcenie profilowane ani doświadczenie w handlu. Przed rozpoczęciem kandydat przechodzi proces szkoleń. Warsztat dotyczy zasad kultury pracy Żabki oraz handlu. - Dla powodzenia współpracy największe znaczenie ma przedsiębiorcze podejście: motywacja do zarządzania własnym sklepem, zaangażowanie oraz pracowitość - informuje sieć w swoim ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Biznesu trzeba pilnować. Mieć pod kontrolą czystość sklepu, poziom zatowarowania i terminy ważności produktów, a także sprawy formalne.

Wsparcie dużej firmy daje poczucie bezpieczeństwa. To ma znaczenie poza centrami miast, tak jak to w moim przypadku - mówi Rafał Kowal, właściciel Żabki ze Szczecina.

W wypełnianiu obowiązków właściciela sieć przedsiębiorcom pomaga. Żabka deklaruje, że wspiera zrzeszonych w niej przedsiębiorców niemal w każdym obszarze, zwłaszcza w monitorowaniu poziomu zatowarowania i sprzedaży każdego dnia.

W sprawach wymagających konsultacji sieć oferuje usługi Centrum Wsparcia. - Mogę zgłosić każdy bieżący problem i wspólnie poszukać rozwiązania - chwali warunki współpracy Rafał Kowal, właściciel Żabki i franczyzobiorca ze Szczecina.

Największa sieć sklepów convenience w Polsce udostępnia franczyzobiorcom sprawdzone know-how, zaplecze marketingowe i dostęp do nowoczesnych narzędzi do zarządzania biznesem, jak na przykład do aplikacji mobilnej Cyberstore, która służy do zdalnego zarządzania kluczowymi procesami sklepu.

Poczucie bezpieczeństwa

Otwierając sklep pod szyldem Żabki inwestor ma pewność, że klienci wiedzą, czego się spodziewać. Wchodząc do środka znają ofertę i promocje. Przedsiębiorca chętny, by otworzyć sklep w Choszcznie lub jego okolicy pilnie poszukiwany.

Opieka działającej od lat organizacji jest realnym ułatwieniem dla drobnych przedsiębiorców.

By chronić nowych przedsiębiorców, zrzeszonych w sieci, Żabka wprowadziła Polisę na Biznes. W razie niepowodzenia w biznesie polisa oferowana we współpracy z TUW PZU chroni franczyzobiorców od ryzyka zakończenia współpracy z ujemnym saldem finansowym.

Działa lokalnie

Sklepy Żabka prowadzą lokalni przedsiębiorcy, współpracujący z siecią na zasadzie franczyzy. Każdy nowy franczyzobiorca otrzymuje od sieci gotowy do prowadzenia sklep, położony w atrakcyjnej i wynajętej przez Żabkę lokalizacji.

Żabka zapewnia umeblowanie i wyposażenie lokalu oraz zatowarowanie. Po założeniu działalności gospodarczej, przejściu procesu rekrutacji i szkoleń, przedsiębiorcy mogą ruszać ze wspólnym biznesem.

Gwarantuje przychód

Sieć zachęca nowych przedsiębiorców do podjęcia współpracy, publikując dane historyczne za okres styczeń-listopad 2021. 83% partnerów biznesowych osiągnęło miesięczny przychód w wysokości 18 tys. zł lub więcej.

To wszystko przy wkładzie własnym wynoszącym jedynie około 5 tys. zł., które przeznaczone jest na zakup kas fiskalnych i koncesji, która refundowana jest po 3 miesiącach od startu biznesu.

O sieci Żabka

Sklepy działają zarówno w dużych miastach, jak i miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców.

Oferują klientom dostęp do bogatego asortymentu produktowego i szerokiego pakietu usług, w tym nadania i odbioru paczki, gry w Lotto czy opłacenia rachunków.

Franczyzobiorcom sieć zapewnia wsparcie szkoleniowe, serwisowe i technologiczne.

Przedsiębiorca rozpoczynający współpracę z siecią Żabką otrzymuje gwarantowany miesięczny przychód podstawowy przez pierwszy rok, a także wyposażony i pełny towar sklep.

