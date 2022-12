Od czwartku, 8 grudnia, do oferty Lidl Polska dołączają talerze, kubki i miski znanej polskiej marki Lubiana.

Porcelana marki Lubiana to prawdziwa gratka dla miłośników tradycyjnej kuchni i stylu rustykalnego.

Przez jeden dzień klienci będą mogli skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić drugi produkt 50 proc. taniej.

Świąteczny stół to nie tylko pyszne potrawy, ale też wyjątkowa zastawa i dekoracje. Lidl Polska ponownie promuje polskich producentów i obok produktów Gerlach, wprowadza do oferty stacjonarnej wyroby z porcelany znanej i docenianej, polskiej marki Lubiana. Od czwartku, 8 grudnia, na sklepowych półkach zagości ręcznie malowana zastawa stołowa Lubiana w cenie 24,99 zł/ 1 szt., w dwóch oryginalnych kolorach szkliwa: morskim i szaroniebieskim. Klienci znajdą w ofercie: talerze płytkie (śr. 22 cm) i głębokie (śr. 21 cm), kubki (poj. 400 ml) oraz miski (śr. 16 cm), które będą mogli łączyć dowolnie, kompletując zestaw dostosowany do indywidualnych upodobań i potrzeb.

Zastawa Lubiana.

Lubiana to marka powstała w 1969 roku, doceniana nie tylko za oryginalny design i wysoką jakość, ale również ekologiczny proces produkcji. Ręcznie malowane produkty, charakteryzuje ciekawa forma – to doskonały prezent i wybór dla osób, którym bliska jest idea „slow life”; ceniących niepowtarzalność oraz designerski sznyt. Porcelana jest wytwarzana z troską o detale, zgodnie z obecnymi trendami w sztuce wzornictwa, dzięki czemu nadaje się zarówno na kameralne spotkania, jak i wystawne przyjęcia; do przytulnych i nowoczesnych wnętrz.

Tylko w czwartek, 8 grudnia br., produkty marki Lubiana będą dostępne w ofercie stacjonarnej Lidl Polska w wyjątkowej promocji: przy zakupie dwóch produktów lub ich wielokrotności, cena drugiego zostanie obniżona o 50 proc.

