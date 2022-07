Port Łódź i IKEA z kolejną akcją dla Ukraińców

„Wakacyjna BezTroska” to kolejna inicjatywa wsparcia ukraińskich rodzin. Dzięki współpracy Fundacji Swim For a Dream, Portu Łódź oraz IKEA Łódź blisko 200 dzieci w wieku od 6 do 12 lat będzie mogło spędzić tegoroczne lato na bezpłatnych turnusach wakacyjnych.

W województwie łódzkim przebywa ponad 114 tysięcy Ukrainek i Ukraińców, z czego ponad 18 tysięcy to dzieci, które wraz z rodzicami i opiekunami musiały uciekać ze swojego kraju przed trwającą tam wojną.

Turnusy wakacyjne podzielone zostały na tematyczne tygodnie: sportowe, kreatywne i językowe. Dzieci od poniedziałku do piątku mają zapewnioną opiekę polskich i ukraińskich wychowawców.

Najmłodsi uczestniczą w zajęciach stacjonarnych organizowanych w dwóch udostępnionych przez Port Łódź salach, wyposażonych przez sklep IKEA Łódź.

Dzieci mają zapewniony codzienny obiad w Restauracji IKEA, a także dodatkowe atrakcje: park linowy na Patio Portu Łódź, salę zabaw Port Łódź Junior oraz Sport Stację na zielonym terenie rekreacyjnym centrum, gdzie zlokalizowane są boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, bulodrom, pole do minigolfa, szachy, stoły do ping – ponga i wiele innych przestrzeni sprzyjających aktywności fizycznej.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nauka poprzez zabawę

Każdego dnia zaplanowane zostały też atrakcje poza Portem Łódź: wizyta w Planetarium EC1, wycieczki do Orientarium w ZOO, zajęcia na basenie, ścianka wspinaczkowa, kręgielnia, a także seanse filmowe w kinie Helios. Dzieci poprzez zabawę i integrację będą mogły ponadto nauczyć się lub podszkolić język angielski, polski oraz ukraiński.

- Dla Portu Łódź i IKEA bardzo ważne jest regularne wspieranie lokalnej społeczności, której częścią są Ukraińcy stanowiący obecnie 11 proc. mieszkańców Łodzi. Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach organizacja wakacji dla dzieci jest dużym wyzwaniem i organizacyjnym, i finansowym, szczególnie dla rodzin i opiekunów, którzy nie mogą pozwolić sobie na zapewnienie wypoczynku swoim pociechom ze względu na trudną sytuację, w której się znaleźli. Takim rodzinom chcemy pomóc, wesprzeć ich i zaprosić dzieciaki na wakacje do nas, do Portu Łódź, gdzie wspólnie z IKEA i Fundacją Swim For a Dream przygotowaliśmy na tegoroczne lato szereg bezpłatnych atrakcji. – mówi Maria Szwed z Portu Łódź.

Rodzice i opiekunowie już od 18 do 22 lipca będą mogli zapisywać swoje pociechy na sierpniowe turnusy wakacyjne. Rejestracja odbywa się poprzez specjalny formularz dostępny w języku polskim i ukraińskim na stronie Fundacji Swim For a Dream.