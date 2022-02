Port Łódź i nowa atrakcja w ferie

Port Łódź przygotował zabawę z wielkimi klockami. Wydarzenie startuje w najbliższą sobotę i potrwa do 26 lutego w godzinach 12:00 – 20:00 (z wyjątkiem niedziel).

Na placu zabaw w Atrium pojawią się miękkie klocki magnetyczne Jelly Heap

Do dyspozycji dzieci będą też gigantyczne klocki piankowe.

Atrakcja jest bezpłatna.

W Atrium, obok sklepu IKEA na czas ferii funkcjonować będzie ogromna strefa do zabawy wypełniona klockami. Nie będą to jednak zwykłe klocki, a wielkie

magnetyczne i piankowe bryły, które z pewnością przyniosą mnóstwo radości małym konstruktorom. Dzieci powita labirynt, zbudowany z dwóch tysięcy wielkich klocków – cegieł, w którym na najmłodszych czekać będzie mnóstwo zabawy. Będziemy przechodzić labirynt na czas, a po drodze napotkamy różne wyzwania, które trzeba będzie zrealizować by pójść dalej. Zbudujemy też domy ze swoich marzeń, a z pomocą animatorów i animatorek odwzorujemy najpopularniejsze budynki na świecie.

- Klocki to nie tylko wspaniała forma rozrywki dla wszystkich dzieci, ale też edukacja i nauka poprzez zabawę. Dzięki układaniu rozmaitych konstrukcji nasze pociechy rozwijają swoją koordynację ruchową, uczą się współpracy w grupie i kształtują swoje kreatywne myślenie. Przede wszystkim najważniejsze jest jednak to, że sprawiają mnóstwo radości małym użytkownikom, dlatego w tym roku na czas ferii zdecydowaliśmy się postawić właśnie na klocki. Jednak nie będą to tym razem klocki tradycyjne, a naprawdę sporych rozmiarów bloki, w tym także piankowe i magnetyczne – mówi Jagoda Olesiak, kierownik marketingu Portu Łódź.

Na wielkim placu zabaw w Atrium pojawią się też miękkie klocki magnetyczne Jelly Heap, które dzięki swoim właściwościom idealnie się ze sobą łączą pozwalając na budowanie trójwymiarowych obiektów. Maluchy bez problemu zbudują z nich najwyższe, najdziwniejsze i najbardziej kreatywne budowle. Do dyspozycji dzieci będą też gigantyczne klocki piankowe. Z pomocą animatorów i animatorek dzieci będą mogły zbudować z nich tunel oraz tor przeszkód. Wspólnymi siłami stworzymy też starożytne miasto z murami, bramą wjazdową i budowlami. Będzie również okazja by zbudować dom dla jaskiniowca, igloo dla Eskimosa czy zamek dla królewny. Zadaniem uczestników zabawy będzie również zbudowanie z piankowych klocków jak najwyższej konstrukcji.

