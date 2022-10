Port Łódź otworzył na terenie centrum PlayLab, nowe kreatywne miejsce zabaw dla najmłodszych. Przestrzeń o powierzchni 340 mkw. jest zlokalizowana obok sklepu BEL-POL. Można z niej korzystać do końca listopada.

W PlayLab znajduje się odwrócony do góry nogami pokój IKEA, w którym każdy może zrobić sobie wyjątkową sesję zdjęciową.

Z przestrzeni PlayLab można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych.

Kreatywna strefa będzie funkcjonowała w Porcie Łódź do końca listopada.

Do końca listopada goście odwiedzający centrum mogą korzystać z przestrzeni PlayLab, czyli kreatywnego miejsca, stworzonego z myślą o najmłodszych, którzy poprzez zabawę poznają zagadnienia związane z nauką i ochroną środowiska. PlayLab podzielony jest na strefy: optycznych iluzji, doświadczeń fizycznych oraz strefę oceaniczną.

Odwrócony do góry nogami pokój IKEA

Dzieci mogą wziąć tu udział w warsztatach plastycznych, zrobić olbrzymie bańki mydlane, budować konstrukcje z mega klocków, a także dowiedzieć się więcej o aspektach związanych z ekologią i ochroną środowiska. W PlayLab znajduje się też specjalny odwrócony do góry nogami pokój IKEA, w którym każdy może zrobić sobie wyjątkową sesję zdjęciową.

PlayLab dostępny jest bezpłatnie zarówno dla gości indywidualnych Portu Łódź, jak również dla grup zorganizowanych. Szkoły podstawowe i przedszkola mogą korzystać z przestrzeni od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00, po uprzednim zapisie na konkretną datę i godzinę.

Na gości indywidualnych PlayLab czeka od poniedziałku do piątku między godzinami 14.00 a 20.00 i w soboty od godziny 10.00 do 20.00. Przestrzeń jest zlokalizowana obok sklepu BEL-POL. Można z niej korzystać do końca listopada.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl