Port Łódź podsumowuje dekadę

Listopad 2008 rok, na południowych terenach Łodzi, tuż przy granicy z Pabianicami, zostaje wbita symboliczna pierwsza łopata pod budowę czwartego co do wielkości centrum handlowego w Polsce - Portu Łódź. Prace ruszyły pełną parą i już po roku otwarty został pierwszy i jedyny w Łodzi najpopularniejszy na świecie sklep z wyposażeniem wnętrz – IKEA, która z założenia stanowić miała integralną część całości kompleksu. Trzy miesiące później, w marcu 2010 roku swoje podwoje dla Klientów otworzył Port Łódź, który wraz ze szwedzkim partnerem zaoferował Klientom kompleksową i unikalną ofertę zakupową. Trwająca 15 miesięcy budowa kosztowała 200 mln Euro. Od tego czasu minęło 10 lat, podczas których Port Łódź stał się integralną częścią tkanki miejskiej i ugruntował swoją silną pozycję na biznesowo - handlowej mapie Łodzi i regionu.

- To było 10 dobrych lat! – mówi Andrzej Cieślik, który funkcję dyrektora Portu Łódź piastuje od samego początku powstania Centrum. - Gdy otwieraliśmy Port Łódź polski rynek nie był jeszcze tak zróżnicowany pod względem oferty handlowej, a my zaoferowaliśmy coś unikatowego, innego. Powołaliśmy do życia ogromne przedsięwzięcie, jeden z największych na mapie kraju kompleksów, a także uruchomiliśmy pierwszy w Polsce koncept, który zakładał integrację centrum handlowego i światowego giganta - sklepu IKEA. To musiało się udać! Przez ostatnią dekadę bardzo wiele się zmieniło jeśli chodzi o postrzeganie roli centrów handlowych. Nie jesteśmy już tylko miejscem dokonywania zakupów, ludzie przychodzą do nas by miło spędzić czas na rozrywce, zjeść dobry posiłek, popracować w coworkingu czy skorzystać z oferty kulturalnej lub sportowej. I to obserwujemy w naszym Centrum każdego dnia. Zmieniła się także sama Łódź, która przez ostatnie dziesięciolecie zrobiła krok milowy jeśli chodzi o rozwój. Jesteśmy dumni z naszego miasta i cieszymy się, że mogliśmy dołożyć do tego swoją cegiełkę. Chcemy być miejscem, w którym mieszkańcy Łodzi i regionu chętnie spędzają czas, a także wizytówką dla turystów odwiedzających nasze miasto – podsumowuje Andrzej Cieślik.

