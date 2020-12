Port Łódź przywitał nowego najemcę

Do grona najemców Portu Łódź dołączył kolejny salon jubilerski. Ofertę Centrum uzupełniła rdzennie łódzka marka z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku – Jubiler Domańscy.

Nowy najemca zajął powierzchnię blisko 94 mkw. Jubiler Domańscy to marka z ponad 30-letnią historią, która sięga początku lat osiemdziesiątych. Przez ten czas systematycznie zdobywała zaufanie kolejnych klientów i rozwijała swój asortyment. Obecnie firma oferuje szeroki wybór biżuterii srebrnej, złotej, modowej oraz brylantów. W jej portfolio znaleźć można zarówno wyroby własne, jak i kolekcje zagranicznych marek, wykorzystujących i tworzących światowe trendy, takich jak Melano, Nomination Italy, Ti Sento Milano czy Coeur de Lion. Jubiler Domańscy specjalizuje się również w tworzeniu i doborze biżuterii ślubnej. Firma proponuje ponadto kompleksowy wachlarz usług jubilerskich, w szczególności odświeżanie i naprawę biżuterii, jak również skup złota i jego przerabianie. Ze względu na stale rosnącą liczbę klientów, marka prowadzi dynamiczną ekspansję. Salon Jubilera Domańscy w Porcie Łódź będzie czwartym punktem handlowym tej sieci na terenie miasta.

- Bardzo się cieszymy, że kolejna łódzka marka o wieloletniej, ugruntowanej pozycji na rynku, zdecydowała się otworzyć swój salon w naszym Centrum. Segment jubilerski w Porcie Łódź tworzą zarówno popularne, sieciowe marki, jak i lokalni przedsiębiorcy, z którymi szczególnie mocno związani są nasi klienci – mówi Andrzej Cieślik, dyrektor centrum handlowego Port Łódź.

Nowy salon jubilerski znajduje się w sąsiedztwie sklepów Ryłko, H&M czy Reserved. Jubiler Domańscy uzupełnił ofertę biżuteryjną Portu Łódź, w którym swoje lokale mają już m. in. marki Apart, Dom Jubilerski A&A, Pandora, W. KRUK czy Yes.