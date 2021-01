Port Łódź stawia na gościnność

Łódzkie centrum handlowe należące do Ingka Centres w swojej działalności kieruje się wartościami, które pozwalają na tworzenie lepszego życia, a tym samym realizację koncepcji meeting place. W praktyce przekłada się to m. in. na aktywne działania związane z ekologią, zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością za otoczenie. Z nowym rokiem Port Łódź wcielił w życie kolejne założenia swojego programu hospitality, który poprzez reprezentowane wartości bardzo dobrze wpisuje się w tożsamość i politykę Centrum.

Port Łódź systematycznie realizuje swoją strategię hospitality. Z myślą o lokalnej społeczności w poprzednich latach zagospodarowane zostały zielone tereny zewnętrzne zlokalizowane wokół Centrum. Obecnie znajduje się tu przyjazna przestrzeń rekreacyjno – sportowa z kilkoma boiskami, minigolfem, bieżnią, torem przeszkód dla młodszych dzieci oraz strefą treningową dla psów. Budynek Portu Łódź przeszedł metamorfozę, pojawiło się w nim mnóstwo roślin, a także nowe place zabaw i atrakcje dla dzieci. W minionym roku Centrum otworzyło także swoje drzwi dla Klientów, którzy podróżują z czworonożnymi pupilami. Idąc za ciosem Port Łódź postanowił podjąć kolejne kroki by jeszcze lepiej zadbać o dobrą atmosferę w Centrum - zarówno w aspekcie estetycznym, jak i poprzez udoskonalanie umiejętności interpersonalnych swoich pracowników. Na pierwszy ogień poszedł Punkt Info oraz jego obsługa.

- Chcieliśmy by nasz Punkt Info się wyróżniał, by przyciągał wzrok i zapraszał do kontaktu piękną oprawą. Postawiliśmy na kwiaty i rośliny zielone, które są ważnym elementem wystroju całego naszego Centrum. Zaprosiliśmy więc do udziału w konkursie lokalne kwiaciarnie, które zaprezentowały nam swoje propozycje na kompozycję tego miejsca. A ponieważ działamy z myślą o naszych Klientach, to właśnie im oddaliśmy decyzję, co do wyboru najlepszej kwiatowej aranżacji, która obecnie zdobi nasz Punkt Informacyjny – mówi Jagoda Olesiak, kierownik marketingu Portu Łódź.