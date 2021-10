Port Łódź z kolejną inicjatywą dla najmłodszych

Port Łódź wdraża szereg działań ułatwiających zakupy rodzinom.

Łódzkie centrum ruszyło z kolejnym projektem pod nazwą „Dzień Dziecka przez cały rok”.

W każdy ostatni piątek miesiąca w Porcie Łódź odbywać się będą tematyczne atrakcje dedykowane najmłodszym, połączone z rabatami na asortyment dziecięcy.

Zakupy w centrum handlowym z dzieckiem stanowią często logistyczne wyzwanie dla rodziców i opiekunów. Niezwykle ważne jest zatem wdrożenie rozwiązań, które w maksymalnym stopniu ułatwią taką wizytę, gdy na zakupy wybieramy się z pociechą. Liczy się przede wszystkim odpowiednia infrastruktura obiektu dostosowana do potrzeb dzieci i ich opiekunów oraz stałe i cykliczne atrakcje dla najmłodszych, które sprawią, że wizyta w centrum handlowym będzie przyjemnością zarówno dla maluchów, jak i dla dorosłych.

W minione wakacje na Patio Portu Łódź funkcjonował jedyny bezpłatny w mieście park linowy, natomiast już od września łódzkie centrum ruszyło z kolejnym projektem pod nazwą „Dzień Dziecka przez cały rok”.

W ramach inicjatywy w każdy ostatni piątek miesiąca w Porcie Łódź odbywać będą się inne tematyczne atrakcje dedykowane najmłodszym połączone z rabatami najemców na asortyment dziecięcy.

Pierwsze wrześniowe wydarzenie odbyło się z prawdziwie królewskim rozmachem. Dzieci otrzymały od Portu Łódź korony, czekał też na nie tron i pamiątkowe bezpłatne zdjęcie otrzymywane od ręki. W ostatni piątek października zaplanowany został z kolei dyniowy labirynt nawiązujący do Halloween.

- Nasze Centrum od lat wymieniane jest wśród najbardziej przyjaznych dzieciom obiektów handlowych w Polsce. I to zarówno pod względem infrastruktury, organizowanych atrakcji, jak i oferty zakupowej i usługowej. Ponieważ dla nas, w Porcie Łódź jeden Dzień Dziecka w roku to zdecydowanie za mało, postanowiliśmy organizować w ostatnie piątki miesiąca tematyczne akcje dedykowane właśnie dzieciom. Do udziału w tej inicjatywie zaprosiliśmy naszych najemców, którzy co miesiąc przygotowywać będą specjalne oferty cenowe na asortyment dedykowany najmłodszym – mówi Jagoda Olesiak, kierownik marketingu Portu Łódź.