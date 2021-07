Port Rumia z nowym najemcą. To znana marka kosmetyczna

Właścicielem obiektu jest firma Ceetrus Polska.

Salon Ziaja dla Ciebie w pomorskim Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan będzie siódmą lokalizacją marki w obiektach zarządzanych przez zespół Nhood Polska.

Salony pod szyldem Ziaja dla Ciebie działają w Centrach Handlowych Auchan w Bielanach Wrocławskich, Katowicach, Mikołowie, Piasecznie oraz w Galerii Bronowice w Krakowie i Galerii Łomianki obok Warszawy.

Klienci pomorskiego Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan mogą obecnie korzystać z bogatej oferty blisko 80 sklepów, wśród których są butiki odzieżowe, obuwnicze, salony z wyposażeniem i aranżacją wnętrz, a także liczne punkty usługowe oraz restauracje i kawiarnie. Na początku lipca w obiekcie otworzył się salon Ziaja dla Ciebie, który wzbogaci jego ofertę w kategorii zdrowie i uroda.

W salonie Ziaja dla Ciebie, który zajął lokal o powierzchni ponad 33 mkw. klienci mogą znaleźć pełen asortyment kosmetyków marki Ziaja, dermokosmetyki Ziaja med, a także produkty z limitowanych kolekcji specjalnych. Obecny na miejscu, wykwalifikowany personel pomoże w doborze kosmetyków w zależności od potrzeb skóry.

Salon Ziaja dla Ciebie w Porcie Rumia oferuje również produkty z linii Ziaja PRO adresowaną do salonów i gabinetów kosmetycznych.

– Dokładamy starań, by oferta Portu Rumia wzbogacała się we wszystkich kategoriach. Dlatego cieszę się, że w naszej galerii pojawił się salon Ziaja dla Ciebie. Produkty do pielęgnacji, kosmetyki to asortyment poszukiwany przez naszych klientów, w tym przez turystów, którzy zdecydowali się spędzić urlop na Pomorzu – mówi Monika Brandeburg, property manager Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan.