Portfolio męskich marek w Galerii Wiślanka rośnie w siłę

Komercjalizowana z sukcesem Galeria Wiślanka sprawi już niebawem, że żorzanie, którzy do tej pory zmuszeni byli robić zakupy w sklepach swoich ulubionych marek w innych centrach handlowych, będą mogli odwiedzić ich salony we własnym mieście. Ponadto każdy z brandów otworzy swoje punkty sprzedaży w najnowocześniejszych konceptach.

W ostatnich dniach zestaw najemców Galerii Wiślanka poszerzył się o silną reprezentację marek posiadających kompleksową ofertę męską – Vistula, Wólczanka, Bytom oraz Kubenz. Salony Vistula i Wólczanka zajmą łącznie 120 mkw. powierzchni. Ich wnętrza zostaną zaaranżowane zgodnie z najnowszymi projektami. W sklepie Vistula klienci znajdą kolekcje będące gwarancją dobrego wyglądu oraz wygody idących w parze z wyczuciem stylu oraz światowymi trendami. Brand ten od lat umiejętnie łączy bowiem najnowsze modowe tendencje z ponadczasową klasyką. Formalną odsłonę marki reprezentują garnitury, marynarki i koszule. Szeroką część asortymentu stanowi także casualowa odsłona kolekcji.

Z kolei sklep Wólczanka zaoferuje nie tylko męskie koszule, dzianiny i dodatki, ale także będzie posiadał charakterystyczną i lubianą przez kobiety linię damską. Marka ta od lat znana jest z bogatej oferty koszul dedykowanych do pracy, na weekendy, a także przeznaczonych na specjalne okazje. Najbardziej wymagający klienci będą mieli do swojej dyspozycji ekskluzywną linię Lambert.

W Galerii Wiślanka znajdzie się także mierzący 95 mkw. salon polskiej marki Bytom. Będzie to sklep, w którym tradycyjne krawiectwo spotyka się z nowoczesną wizją mody męskiej. To właśnie w myśl tej zasady powstają kolekcje stworzone ze szlachetnych włoskich tkanin, uszyte w rodzimych szwalniach. Bytom w swoich działaniach nawiązuje też do szeroko pojętej kultury i sztuki.

Natomiast Kubenz to wyraz klasyki i stylu dedykowany nowoczesnemu i dynamicznemu mężczyźnie bez względu na jego wiek. Kolekcje tworzone są zarówno z myślą o tych, którzy preferują klasyczne stylizacje, jak również dla panów poszukujących casualowych i nieformalnych rozwiązań. Salon tej marki zajmie 98 mkw. powierzchni.

Od samego początku projektowi Galeria Wiślanka przyświecała idea stworzenia w Żorach komfortowego miejsca zakupów dla całej rodziny. Staramy się być w tym konsekwentni kompletując ofertę marek, które będą dostępne na terenie naszego centrum handlowego. W obecnych czasach mężczyźni przykładają coraz większą wagę do swojego wyglądu i chcą prezentować się jak najlepiej oraz zgodnie z najnowszymi trendami. Dlatego zadbaliśmy, by żorzanie mogli zrobić zakupy odzieżowe w salonach swoich ulubionych męskich brandów – mówi Teresa Jonas, prezes zarządu Wiślanka S.A.

