Posejdon jako budynek o niskim zużyciu energii (NZEB – Nearly-Zero Emission Building), kompleks jest pełen przyjaznych środowisku technologii. Potwierdzeniem wysokiej jakości projektu i zastosowanych w nim rozwiązań jest przyznanie mu międzynarodowego certyfikatu wielokryterialnego BREEAM International New Construction 2016 na najwyższym możliwym do uzyskania poziomie „Outstanding”. Osiągnięty wynik (91,4% punktów) plasuje obiekt na trzecim miejscu w swojej kategorii w Polsce. Certyfikat BREEAM nie tylko potwierdza, że dzięki zastosowaniu wielu rozwiązań redukujących zużycie energii budynek jest proekologiczny i oszczędny dla jego właściciela. To przede wszystkim gwarancja tego, że obiekt został wykonany według najnowszych, europejskich norm i standardów, dzięki czemu zapewnia najwyższy komfort pracy jego użytkownikom.

Posejdon ma żywą, zieloną ścianą obsadzoną 7 tysiącami roślin.

– Posejdon udowadnia, że minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne może iść w parze z odważnymi celami biznesowymi – mówi Jerzy Wójcik z firmy doradczej JW+A, która przeprowadzała budynek przez procedurę uzyskania certyfikatu BREEAM. – Wysoki wynik certyfikacji to odzwierciedlenie ambicji inwestora, aby budynek jak najlepiej odpowiadał na potrzeby naszych czasów. Chodziło o to, aby zawczasu reagował na klimatyczne wyzwania, równocześnie oferując najwyższą jakość obecnym i przyszłym użytkownikom – dodaje.

Proekologiczny Posejdon

– Posejdon to inwestycja, która uwzględnia wiele proekologicznych rozwiązań: wykorzystuje odnawialne źródła energii na niespotykaną dotąd w regionie skalę oraz stosuje wiele innych, nowatorskich technologii poprawiających efektywność energetyczną całego budynku – mówi Marcin Woźniak, Członek Zarządu PORTO Sp. z o.o., inwestora kompleksu. – Nie mamy żadnych wątpliwości, że poniesione w związku z tym nakłady były konieczne i w pełni uzasadnione. Stworzyliśmy bowiem budynek przyszłości, który powinien być obecnie traktowany jako wyznacznik nowej jakości w realizacji projektów komercyjnych, potrafiących pogodzić oczekiwania najemców i klientów z potrzebami środowiska naturalnego.

To, co potwierdza wysoki stopień zrównoważenia ekologicznego budynku, to m.in. fakt, że większość potrzebnej do jego funkcjonowania energii cieplnej i chłodniczej powstaje dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej (geotermalnej i słonecznej). W inwestycji zastosowano bowiem szereg rozwiązań pomagających zoptymalizować zużycie mediów i poprawiających efektywność energetyczną. Mowa tu m.in. o najnowocześniejszym systemie grzewczo-chłodniczym ze zmienną wydajnością, który opiera się na pionowych wymiennikach umieszczonych w 48 odwiertach gruntowych o głębokości 300 m każdy, połączonych z ponad 900 wysokosprawnymi, inwerterowymi pompami ciepła.

Posejdon w klasyfikacji BREEAM dostał 91,4 proc punktów.

Energia elektryczna niezbędna dla prawidłowego działania całego systemu jest pozyskiwana przez 342 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 97,2 KW, umieszczone na dachu budynku. Ważnym elementem jest także nowoczesny system monitorowania „Energy Management” i system BMS. Dzięki zastosowanym w Posejdonie rozwiązaniom zredukowano emisję CO2 do atmosfery aż o 76% w stosunku do budynku zbudowanego w tradycyjnej technologii.

Posejdon szanuje wodę

W projekcie istotne było także znaczące ograniczenie zużycia wody. Budynek wyposażony jest w energooszczędne baterie, a ponad 90% toalet spłukiwanych jest wodą deszczową.. W toaletach ogólnodostępnych zastosowano automatyczne elektrozawory odcinające dopływ wody, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu. Dzięki temu nawet w przypadku rozszczelnienia instalacji nie dojdzie do zalania, a podczas awarii spłuczki czy baterii woda nie będzie marnowana. Rozwiązania te sprawiły, że Posejdon zużywa o 67% mniej wody w porównaniu do budynku referencyjnego.



W budynku zainstalowano wyłącznie oświetlenie LED podłączone do systemu automatycznej kontroli i sterowania, wyposażone także w czujniki ruchu i natężenia. Szkło użyte do wykonania fasady budynku posiada natomiast świetną izolację akustyczną i cieplną. Kolejnym jego atutem jest antyrefleksyjna powłoka, która zabezpiecza przed przegrzaniem i zmniejsza ryzyko uderzenia w szybę przez ptaki.

Rowerzyści mogą liczyć na rozwiązania Posejdona

W parkingu podziemnym Posejdon oferuje swoim użytkownikom nowoczesne zaplecze dla rowerzystów z szatniami, natryskami i monitorowanym parkingiem na ponad 60 rowerów. Już wkrótce udostępnionych zostanie także 10 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych. Na pierwszym piętrze biurowej części obiektu zlokalizowane jest ogólnodostępne zielone patio ze wspomnianą żywą ścianą, a na dachu budynku – na wysokości 35 metrów – taras widokowy, który w niedalekiej przyszłości stanie się całorocznym, ogólnodostępnym Skybarem.

– Polscy inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę z wagi, jaką włączanie myślenia o ekologii może mieć dla powodzenia ich przedsięwzięć – mówi Jerzy Wójcik z firmy doradczej JW+A. – Inwestycje nieruchomościowe są prowadzone coraz świadomiej, a ekologia i minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko to kluczowe zagadnienia. Dobrze zaprojektowana, proekologiczna inwestycja to, oprócz lepszej kondycji planety, także lepsze samopoczucie użytkowników, mniejsze ryzyko biznesowe oraz lepszy odbiór inwestycji przez otoczenie i klientów.

