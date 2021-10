Posnania świętuje 5. urodziny z nowymi najemcami

Primark, Foot Locker, Kubota Store czy Under Armour – Posnania po 5 latach działalności wciąż przyciąga różnorodnych najemców i ma potencjał, aby łączyć duże marki i młode koncepty zakupowe i usługowe.

W piątym roku działalności w Posnanii swój drugi sklep w Polsce otworzył Primark.

Pojawiły się również dwie marki, które dotychczas nie były dostępne w Wielkopolsce: Kubota Store i Under Armour.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fanów sneakersów, do grona najemców dołączyli również Courir i Foot Locker, a już niebawem sportową ofertę Posnanii poszerzy brytyjska marka JD.

W Posnanii z powodzeniem funkcjonują zarówno popularne koncepty modowe, międzynarodowe oraz krajowe debiuty i lokalni przedsiębiorcy. Przeplatają się z różnorodnymi formatami gastronomicznymi, odpowiadając tym samym na potrzeby rynku. W centrum z sukcesem działają również czasowe pop-upy, a najemcy funkcjonują zarówno na podstawie umów długo- jak i krótkoterminowych, co pozwala zachować dynamikę oferty i stale zaskakiwać klientów nowościami. W przestrzeni Posnanii pojawił się Food Fyrtel – strefa z najemcami gastronomicznymi oferującymi kuchnie z różnych stron świata, barem oraz miejscem na imprezy taneczne i koncerty.

– Naszym celem jest wykreowanie takich doświadczeń kulinarnych, jakich do tej pory w centrach handlowych nie było. To wyjątkowy format dining experience, który jest podstawą kreowania wizerunku miejsca wielofunkcyjnego i różnorodnego, a także jest uzupełnieniem silnego foodcourtu, który budujemy od 5 lat – mówi Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii.

W efekcie konsekwentnych działań Posnania może w tym roku pochwalić się obrotami wyższymi o 10 procent niż w analogicznym okresie przed pandemią. Klienci są również najbardziej lojalni na tle regionu – chętnie wracają po największy wybór marek, bezpłatny, wygodny parking oraz komfort bezpiecznych zakupów i spędzania czasu w kawiarniach, restauracjach czy strefach wypoczynku.

Posnania działa od października 2016 roku. Z okazji 5. urodzin zaprasza klientów do hucznego wspólnego świętowania w dniach 19-23 października. Urodziny Posnanii odbywają się pod znakiem pięciu dobrych emocji: przyjemności, radości, wdzięczności, euforii i miłości. Z tej okazji u najemców czekają na klientów specjalne rabaty, a w strefie Forum przez pięć dni skorzystać można z wyjątkowych atrakcji: dmuchanego zamku dla dorosłych, fotobudki z możliwością zrobienia sobie selfie 360⁰ i słodkich niespodzianek. Posnania zaprasza również do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania będzie zorganizowanie imprezy urodzinowej w strefie Food Fyrtel.