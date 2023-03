W 2022 roku Posnania zaoszczędziła tyle energii, ile średnio rocznie zużywa 2000 gospodarstw domowych. To nie przypadek, a efekt konsekwentnie realizowanej strategii.

Posnania zaoszczędził energię w wyniku zaangażowania w dbałość o otaczające nas środowisko.

W budynku Posnanii funkcjonuje system zarządzania BMS.

Sukcesywne zmniejszanie zużycia energii na przestrzeni lat pozwoliło na spokojne zarządzanie obiektem pomimo widma kryzysu energetycznego.

Strategia dotycząca oszczędności, realizowana w Posnanii pozwala na mniejsze zużycie prądu i ciepła, ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery oraz znaczne obniżenie kosztów utrzymania budynku.

O zrównoważone zarządzanie energią dbaliśmy już od samego początku naszej działalności. Sukcesywne zmniejszanie zużycia energii na przestrzeni lat pozwoliło nam na spokojne zarządzanie obiektem pomimo widma kryzysu energetycznego. Dziś możemy powiedzieć, że podjęte działania wyprzedziły czasy i przygotowały nas na obecną sytuację – mówi Rafał Stępień, kierownik techniczny Posnanii.

Aktualna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza jest więc tylko dodatkowym czynnikiem motywującym do wdrażania kolejnych innowacyjnych rozwiązań. To dowód na to, że decyzja o sukcesywnym oszczędzaniu energii w Posnanii każdego roku od początku działalności, była dobra.

Duży obiekt, jakim jest Posnania generuje zużycie energii adekwatne do swoich rozmiarów. – Od ponad 5 lat, zakładaliśmy, że będziemy zmniejszać zużycie energii. – tłumaczy Rafał Stępień, kierownik techniczny Posnanii. - I tak, od 2017 roku udało nam się je zmniejszyć aż o 43 proc. To naprawdę imponujący wynik — dodaje z dumą.

W budynku Posnanii funkcjonuje system zarządzania BMS, którego zadaniem jest sterowanie wentylacją i klimatyzacją, poprzez monitorowanie parametrów powietrza i temperatury zewnętrznej. Pozwala to optymalizować temperaturę wewnątrz budynku przy możliwie najmniejszym zużyciu energii elektrycznej i cieplnej. Kolejnymi rozwiązaniami, które pozwalają realizować ambitne plany oszczędnościowe jest odpowiednie zaprogramowanie rekuperacji i recyrkulacji, wyłączenie urządzeń w strefie martwej, modyfikacja pracy urządzeń wentylacyjnych i uzależnienie jej od temperatury wywiewu. Przy tych wszystkich elementach, nie bez znaczenia pozostaje zmniejszenie pracy maszynowni poza godzinami funkcjonowania obiektu oraz zaprogramowanie kurtyn powietrznych tak, by tylko odcinały napływ ciepłego lub zimnego powietrza zewnętrznego. Oprócz tego, urządzenia klimatyzacyjne, podgrzewacze, mieszacze wody i pompy są w pełni automatyczne, pozwala to na ich wyłączanie po zamknięciu budynku dla klientów.

W oszczędzaniu energii pomaga maksymalne wykorzystanie światła dziennego. Budynek został zaprojektowany w taki sposób, żeby naturalne światło wpadajace przez przeszklony dach oświetlało jak największą powierzchnię wewnątrz. Pozwala to na wykorzystywanie w Posnanii czujników zmierzchowych i harmonogramu czasowego. W budynku nie brakuje też czujników ruchu, które uruchamiają oświetlenia świetlówkowe na korytarzach ewakuacyjnych i technicznych. Oświetlenie na klatkach schodowych uruchamia się wyłącznie w przypadku alarmu pożarowego lub zadziałania głównego wyłącznika prądu. Biorąc pod uwagę powierzchnię Posnani to tysiące czujników, które przynoszą niewiarygodne efekty przy realizacji strategii oszczędzania zużycia energii. Jednocześnie nie zrezygnowano z elementów wpływających na atrakcyjność budynku z zewnątrz. Elewacja jest rozświetlona, ale przy minimalnym wykorzystaniu oświetlenia metahalogenowego. Do efektownego oświetlenia Posnanii w większości wykorzystywane są źródła światła typu LED.

Prowadzanie strategii oszczędzania energii w przestrzeniach wspólnych, to nie wszystko. – Nie ograniczamy się tylko do miejsc, z których korzystają wszyscy. – tłumaczy Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii. – Zaprogramowaliśmy centrale wentylacyjne wynajmowanych powierzchni w taki sposób, by maksymalnie wykorzystywały temperaturę zewnętrzną. W ten sposób ograniczyliśmy zużycie energii, również na cele klimatyzacji lokali. Na bieżąco rozmawiamy również z naszymi najemcami i udzielamy porad w zakresie oszczędzania energii, ciepła i wody w lokalach. Proponujemy łatwe do wdrożenia rozwiązania, które przynoszą wymierne efekty. Jesteśmy w stanie się nimi wykazać, więc najemcy nam ufają. – dodaje dyrektor Posnanii.

Realizacja strategii optymalizującej zużycie energii elektrycznej w Posnanii, wpisuje się w prowadzoną przez zarządcę Posnanii, spółkę Apsys Polska, politykę ESG.

Głównymi założeniami naszej polityki zrównoważonego rozwoju są: racjonalne wykorzystywanie zasobów, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, minimalizacja wytwarzania odpadów, utrzymanie i poprawa wartości ekologicznej terenu oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii w zarządzaniu obiektami. Niezmiernie ważna jest dla nas również edukacja. Dokładamy wielu starań, żeby zarówno najemcy, jak i klienci rozumieli dlaczego te wszystkie elementy są istotne. Dlaczego realizacja strategii ma znaczenie. Niezmiernie ważne jest dla nas również edukacja i rozwój potencjału zarówno ludzkiego, jak i instytucjonalnego – mówi Marek Ćwiek.

Doskonałe wyniki, świadczące o sukcesach w realizacji strategii oszczędzania, to nie koniec. W 2023 roku w Posnanii wdrożone zostaną kolejne działania mające na celu realizację głównych założeń polityki ESG. Są wśród nich m.in. rozbudowa systemu wody szarej, dzięki czemu uzdatniona woda deszczowa zastąpi całkowicie wodę z wodociągów w toaletach, pisuarach i maszynach myjących. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania możliwe będzie zmniejszenie zużycia wody nawet do 80 proc.

Jak widać, przeprowadzone do tej pory działania pozwoliły Posnanii na znaczne oszczędności zużycia mediów. To efekt doskonałej synergii biznesu i proekologicznej postawy zarówno zarządcy obiektu jak i najemców. Dotychczasowe wyniki i ambitne plany na przyszłość sprawiają, że Posnania, to innowacyjne, nowoczesne oraz godne zaufania miejsce.

