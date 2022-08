Posnania z większą odwiedzalnością. Jak odpowiada na postmandemiczne potrzeby klientów? 

Klienci Posnanii wydają więcej niż przed pandemią.

Jeden konsument zostawia w galerii kwotę średnio o 17 proc. większą niż 3 lata temu.

Przyczyniają się do tego również nowi najemcy centrum handlowego.

Puste lokale to zaledwie 2 proc. powierzchni centrum.

– Wnikliwie obserwujemy zachowania klientów Posnanii. Cieszymy się, że ich liczba ciągle rośnie. W kwietniu odwiedziło nas o 6 proc. więcej, a w maju o 7 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2019 roku. Obroty również wzrosły o 7 proc. Statystyki są lepsze niż przed pandemią, a współpracujący z Posnanią najemcy realizują często jedne z najlepszych wyników sprzedażowych w Polsce. Widzimy, że konsumenci niezmiennie cenią możliwość obejrzenia, dotknięcia i przymierzenia produktów w sklepie. Dzięki temu mogą zrobić bardziej przemyślane zakupy niż w Internecie – mówi Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii.

Nowe otwarcia przyciągają klientów. Tłumy fanów pojawiły się na otwarciu pierwszego w Poznaniu i czwartego w Polsce sklepu LEGO Store. Funkcjonuje on zgodnie z koncepcją „retailtainment”, czyli łączenia zakupów z zabawą. Na klientów czeka nie tylko szeroka gama premierowych produktów, ale również wyjątkowe budowle z klocków. W sklepie LEGO zobaczyć można choćby słynne poznańskie koziołki.

Miłośnicy sportowej elegancji zyskali dwa nowe miejsca na planie Posnanii. Pierwsze z nich to salon Gant – marki, która łączy amerykański, akademicki styl z europejską klasą. Oferuje casualową odzież najlepszej jakości dla kobiet i mężczyzn. Drugie miejsce to salon Lacoste. Klienci znajdą tu modę męską odpowiednią zarówno na sportowe, jak i codzienne okazje.

Posnania wychodzi naprzeciw również tym osobom, które chcą robić zakupy świadomie, w zgodzie z naturą. Wszystko za sprawą salonu SAVE THE PLANET. To nie tylko sklep z ekologicznymi kosmetykami, środkami czystości, odzieżą, ale również bar serwujący wyjątkowe potrawy, a także przestrzeń artystyczna i edukacyjna. W Posnanii niedawno otworzył się również salon SAVE THE PLANET Home & Decor z meblami i stylowymi dodatkami do wnętrz. To projekt dla wszystkich, którzy swoimi codziennymi wyborami chcą pozytywnie wpłynąć na losy planety.

– Dane mówią same za siebie. Konsumentów ciągle przybywa. Wierzymy, że dzięki różnorodnej ofercie będzie ich jeszcze więcej. Wciąż pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które przyciągną klientów. Kierunek wyznacza nam ekologia. Okazało się, że nasze propozycje dają szereg możliwości niedostępnych w przestrzeni online. Dzięki temu konsumenci uwielbiają tu spędzać czas – podsumowuje Marek Ćwiek.