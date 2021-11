Posnania zaprasza w niedziele

– Wiemy, jak ważna jest pielęgnacja relacji w rodzinie i aktywności, które można wspólnie wykonywać poza domem. Tworząc ofertę dostępnych atrakcji gastronomicznych i rozrywkowych, skupiliśmy się na stworzeniu takich doświadczeń, które będą odpowiadać na potrzeby rodziców z małymi dziećmi, grup przyjaciół, a także osób dojrzałych czy nastolatków. Chcemy zaprosić każdego, komu zależy na wyjątkowym spędzeniu niedzieli w gronie najbliższych i udowadniamy, że Posnania jest odpowiednim miejscem do relaksu i zabawy również w niehandlowe niedziele – mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu w Posnanii.

Niedzielny poranek to dobra okazja na skorzystanie z oferty dla dzieci kina Helios. Cykl Filmowych Poranków przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 lat w towarzystwie opiekunów. Podczas seansu wyświetlane są zarówno filmy pełnometrażowe jak i krótkometrażowe. Doświadczyć można również licznych zabaw i konkursów z animatorami. Kino Helios czeka na odwiedzających aż do późnych godzin wieczornych, dzięki czemu możemy zaprosić naszych bliskich na emocjonujący seans o każdej porze.

W listopadzie ruszają także Rodzinne Niedziele w Fikołkach. To cykl spotkań z ekspertami i ekspertkami, którzy opowiedzą o wielu aspektach dziecięcego rozwoju, między innymi: żywieniu, edukacji muzycznej, zdrowym śnie dziecka i rodzica, metodzie Montessori. Już 7 listopada dietetyczka Katarzyna Menclewicz poprowadzi spotkanie „Od papki do kanapki” dotyczące rozszerzania diety, natomiast tydzień później odbędą się warsztaty dla rodziców „Jak muzykować z małym dzieckiem w domu?”. Wstęp na niedzielne spotkania w Fikołkach będzie obowiązywał w ramach dziennego biletu wstępu do sali zabaw.

Niezależnie od wieku, wszyscy mogą wspólnie doświadczyć wyjątkowej zabawy w Gravitacji, czyli najnowocześniejszej 12-torowej kręgielni połączonej z klubem. To doskonała forma rozrywki dla całej rodziny.

W niedziele Posnania umożliwia również zakupy w sklepach Carrefour oraz Leroy Merlin.