Plac przed galerią handlową Posnania zamieni się w kolorowy, letni ogród, a w środku centrum pojawią się trzy nowe marki: Half Price, Boss oraz Paul Adriani. O tym, co dzieje się w poznańskim obiekcie opowiada Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii.

Klienci Posnanii mogą spodziewać się zakupów w nowych sklepach Half Price, Boss i Paul Adriani.

Posnania skupia się też na ofercie spędzania czasu wolnego i rozwija koncept Food Fyrtel.

Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii: Pandemia i kryzys gospodarczy przyniosły zmiany w zachowaniach konsumentów. Robią zakupy bardziej przemyślane.

Marek Ćwiek: Trend silver tsunami jest coraz wyraźniejszy i wkładamy dużo pracy, żeby klienci z tego segmentu także czuli się w Posnanii dobrze.

Posnania, jako pierwsze centrum handlowe w Polsce, będzie miała Certyfikowanego Koordynatora ds. Dostępności.

Co słychać w Posnanii?

Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii: W Posnanii jak zawsze wiele się dzieje. Zacznę od naszego najnowszego autorskiego projektu. To Food Fyrtel, który otworzyliśmy pod koniec ubiegłego roku.

To pierwszy całoroczny food hall w województwie wielkopolskim. W przeciwieństwie do tradycyjnych food courtów, które są integralną częścią galerii handlowych, Food Fyrtel funkcjonuje jako w pełni niezależna przestrzeń.

Na powierzchni blisko 2 tys. mkw. miejsce znalazło 18 różnorodnych konceptów gastronomicznych. W nadchodzące letnie miesiące będziemy ten projekt intensywnie rozwijać o letnią strefę zewnętrzną. Rozpoczęła się właśnie rewitalizacja strefy przed głównym wejściem do Posnanii. Znajdująca się tam fontanna zostanie wzbogacona o nowe funkcje, zmieniając się w zieloną strefę, w której klienci będą mogli korzystać z oferty Food Fyrtla i spędzać czas wolny. Dodatkowo pojawią się tam funkcjonujące sezonowo inicjatywy, jak food trucki, gastronomiczne pop-upy czy bar. Jednym słowem zmieniamy plac przed Posnanią w kolorowy, letni ogród.

A nowe sklepy? Jak zmieni się oferta Posnanii?

Trzy nowe sklepy, które są najbardziej oczekiwane przez naszych klientów, to Half Price, Boss oraz Paul Adriani. Pierwsza z marek już intensywnie przygotowuje się do otwarcia lokalu. Rozwijamy też strefę gastronomiczną – niebawem otwiera się Berlin Döner Kebap.

Równolegle toczą się negocjacje z kolejnymi najemcami. Pracujemy nad przedłużeniem kończących się obecnie umów najmu. Wiemy, jak ważne z perspektywy klientów jest pozyskiwanie nowych, atrakcyjnych marek jednak w Posnanii nie ma zbyt wielu dostępnych powierzchni. Obecnie jedynie 1 procent powierzchni Posnanii to wakaty, przy średniej dla regionu na poziomie 8 do 9 procent. Tym samym osiągnęliśmy nasz rekordowy poziom wynajęcia powierzchni z roku 2018.

Efektywna re-komercjalizacja, duża liczba otwarć nowych salonów i toczące się rozmowy z potencjalnymi najemcami pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Co ważne, w Posnanii współpraca z najemcami wychodzi poza standardowe ramy. Przykładowo, w Poznaniu, ze względu na najniższe bezrobocie w kraju kształtujące się na poziomie 1,1 proc., dużym wyzwaniem staje się znalezienie dobrego i zaangażowanego pracownika. I w tym zakresie również aktywnie wspieramy najemców. Posnania zainicjowała kilka lat temu program #better2gether, którego celem jest docenienie pracowników zatrudnionych w obiektach, stworzenie wspólnoty, co finalnie przekłada się na zapewnienie obsługi klienta na wysokim, profesjonalnym poziomie. Podstawą programu są badania standardów obsługi klienta, prowadzone cyklicznie przez zewnętrzną firmę badawczą, analiza wyników oraz warsztaty z najemcami. W efekcie pierwszej edycji powstała m.in. Księga Standardów Obsługi Klienta, która jest co roku aktualizowana. Na poziomie korporacyjnym chcemy włączać w tę inicjatywę kolejnych partnerów, tak aby w 2025 roku uczestniczyło w niej co najmniej 50% portfolio obiektów zarządzanych przez Apsys.

Najemcy najbardziej cieszą się z wysokiej odwiedzalności. Czy odwiedzalność w Posnanii wróciła do stanu sprzed pandemii?

Poziom odwiedzalności sprzed pandemii osiągnęliśmy już pod koniec 2021 roku. Rok 2022 był rekordowy, jeśli chodzi o frekwencję i obroty. Obecny rok to umocnienie tego trendu.

Pandemia i kryzys gospodarczy przyniosły zmiany w zachowaniach konsumentów. Ich zakupy są zdecydowanie bardziej przemyślane przez co przełożenie wizyty klienta na obroty najemców jest dużo większe, niż przed pandemią. Jeśli ktoś decyduje się na odwiedziny w centrum handlowym, to najczęściej kończą się one mniejszymi lub większymi zakupami oraz najczęściej skorzystaniem z oferty gastronomicznej, usługowej bądź rozrywkowej. Dlatego wspieramy rozsądne decyzje zakupowe jednocześnie stawiając na budowanie i wzmacnianie długofalowych relacji z naszymi klientami oraz nagradzanie ich lojalności.

Posnania premiuje lojalnych klientów m.in. dedykowanymi eventami, akcjami czy dodatkowymi darmowymi usługami, np. możliwością ponadstandardowego skorzystania z usługi serwisu samochodu w trakcie zakupów – wystarczy w tym celu zostawić samochód na parkingu w określonym miejscu, a przedstawiciel firmy przyjedzie po auto, zabierze je do serwisu i odstawi w to samo miejsce o umówionej porze.

Kim jest klient, który korzysta z oferty Posnanii?

Klienci Posnanii to grupa zróżnicowana zarówno pod względem demograficznym, jak i psychograficznym. Wyróżniamy w niej kilka kluczowych segmentów i opracowujemy naszą ofertę oraz działania tak, żeby zaspokoić ich unikatowe potrzeby. Dzięki temu stworzyliśmy obiekt, w którym czują się dobrze zarówno rodziny z dziećmi robiący duże zakupy jak i młodzi ludzie nastawieni na atrakcyjne spędzanie czasu ze znajomymi korzystając z oferty gastronomicznej czy rozrywkowej. Szczególnie w godzinach przedpołudniowych odwiedzają nas chętnie przedstawiciele starszych pokoleń.

Trend silver tsunami jest coraz wyraźniejszy i wkładamy dużo pracy, żeby klienci z tego segmentu także czuli się w Posnanii dobrze.

Przykładamy także dużą wagę do dobrostanu klientów ze specjalnymi potrzebami. W 2018 roku Posnania otrzymała tytuł Lidera Dostępności w kategorii Obiekt usługowy. Od tego czasu wprowadziliśmy kolejne udogodnienia, między innymi pokój wyciszenia dla klientów w spektrum autyzmu. Nie spoczywamy jednak na laurach. Posnania, jako pierwsze centrum handlowe w Polsce będzie miała Certyfikowanego Koordynatora ds. Dostępności, który na co dzień będzie się zajmował kolejnymi aspektami dostosowania naszego obiektu do potrzeb klientów z niepełnosprawnościami. Możemy śmiało powiedzieć, że Posnania dba o każdego klienta.

Czy najemcy Posnanii otwierają punkty odbioru towaru kupionego w sieci?

Omnichannel w ofercie naszych najemców jest bardzo silnie widoczny. Coraz więcej marek dostosowuje swoją ofertę i logistykę także do wymagań konsumentów robiących zakupy on-line. Większość najemców daje swoim klientom możliwość odbioru czy zwrotu towarów zamówionych on-line w sklepach stacjonarnych.

Ponad 6 lat temu oferowaliśmy usługę collect&try w której klient mógł kupić ubrania online, odebrać je w Posnanii, przymierzyć i zabrać do domu albo odesłać. Byliśmy pierwszym centrum handlowym, które wprowadziło formaty omnichannelowe takie jak Notino, czy e-obuwie.pl do regularnej oferty centrum. Także wielkość Posnanii, a co za tym idzie wielkość lokali sprawia, że jesteśmy lokalizacją wielu „flagship store” w naszym regionie. To do nas klienci przyjeżdżają obejrzeć całą ofertę i przymierzyć i zakupić towary w pełnej rozmiarówce.

Udział handlu internetowego jest obecnie na stałym poziomie 9-10 proc. i mimo zapowiadanych od kilku lat dynamicznych wzrostów tego sektora, nadal nie zagraża funkcjonowaniu gałęzi handlu stacjonarnego. Klienci nadal bardzo chętnie odwiedzają centra handlowe i wybierają zakupy z możliwością dotknięcia i przymierzenia towaru.

Co jest dziś najważniejsze w strategii Posnanii?

Robimy wszystko, by klienci traktowali Posnanię jako „trzecie miejsce”, po domu i pracy. Nasza strategia się sprawdza: co czwarty mieszkaniec Poznania i regionu deklaruje, że Posnania jest galerią handlową, którą odwiedza najczęściej.

Ze względu na szeroką ofertę, wykraczającą poza funkcję czysto handlową taką jak choćby wspomniany na samym początku Food Fyrtel, konkurujemy zarówno z destynacjami zakupowymi jak i rozrywkowymi. Jesteśmy też stałym punktem odwiedzin na trasach turystów odwiedzających Poznań.

Organizujemy wydarzenia dla różnych grup klientów. Na przykład 17 czerwca odbędzie się Bike Parade. To już siódma edycja rodzinnej imprezy rowerowej dla mieszkańców Poznania i regionu. Wspólny przejazd rowerami po ulicach miasta promuje ideę zrównoważonego transportu. Od zeszłego roku działa w Posnanii Butik Cyrkularny. Jego pojawienie się poprzedziła akcja „Z miłości do przyszłości”, wspierająca klientów we wprowadzaniu do swojego życia rozwiązań pro-ekologicznych.

Wspominał Pan w naszej rozmowie o wykorzystaniu w komunikacji Posnanii influencer marketingu. Proszę powiedzieć kilka słów na ten temat.

Posnania od kilku lat inwestuje w rozbudowaną strategię komunikacji online i w kanałach social media. Współpraca z influencerami jest jednym z elementów tej strategii. Mamy grono stałych mikro i medio influencerek i influencerów regionalnych, a przy wybranych projektach zapraszamy do współpracy influencerki lifestylowe o zasięgu ogólnopolskim.

Lokalni influencerzy pełnią rolę miejskich „celebrytów” i zapraszając swoich odbiorców do Posnanii czy Food Fyrtla, budują pożądany wizerunek tych miejsc. Dzięki stałej współpracy z grupą influencerów budujemy autentyczność marki Posnanii oraz docieramy do określonych grup docelowych, do których trudniej byłoby dotrzeć za pomocą tradycyjnych kanałów reklamowych.

Przed nami wakacje, teoretycznie słabszy czas dla centrów handlowych...

Frekwencja w wakacje, ferie zimowe i długie weekendy jest w naszym obiekcie na bardzo wysokim poziomie. Posnania od początku funkcjonowania jest centrum o zasięgu ponadregionalnym. We wspomnianych okresach, w miejsce klientów miejskich napływają klienci regionalni oraz turyści odwiedzający miasto, a to powoduje, że liczba odwiedzin znacząco wzrasta. Stąd wspomniane na początku naszej rozmowy inwestycje w zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Dla naszych letnich gości będzie on naturalnym miejscem odpoczynku i argumentem do przedłużenia wizyty. A to, jak wszyscy wiemy, przekłada się na większe obroty.

