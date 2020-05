Potężne spadki sprzedaży w sieciach odzieżowych

3,2 mln zł - tyle wyniosły w kwietniu br. skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki odzieżowej Solar Company SA, prowadzącej sieć sklepów m.in. w centrach handlowych - podała firma w komunikacie. To potężny spadek - rok temu było to 13 mln zł.

Przychody ze sprzedaży w salonach własnych Grupy Solar, w tym w outletach oraz w sklepach franczyzy depozytowej, sięgnęła 3,1 mln zł wobec 11,5 mln zł w kwietniu 2019 roku.

Pierwszy sklep z logo Solar został otwarty w 1998 r. Obecnie sieć tworzy 70 własnych sklepów firmowych, 17 placówek franczyzowych oraz 58 sklepów partnerskich.

Nie tylko Solar boryka się z ogromnie trudną sytuacją, wywołaną koronawirusem. Jak informowaliśmy, przychody grupy VRG wyniosły w kwietniu 2020 r. około 29 mln zł i były niższe rdr o ok. 65,2 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Sprzedaż towarów Top Secret w kwietniu br. wyniosła łącznie ok. 3 mln zł i była niższa o 82 proc. porównując do kwietnia poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 35 mln zł i była niższa o 51 proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - poinformował Redan.

Z kolei właściciel sieci obuwniczej, Wojas SA podał, że w kwietniu br. wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową wyniosła w tym czasie 8 788 tys. zł i była niższa o 63,9 proc. rok do roku.