Potrzebna jest równowaga. Pomoc nie tylko dla najemców, ale i wynajmujących

Zarząd Blue City swoje propozycje rozesłał do organizacji branżowych: Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH), Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK) oraz do Retail Institute, zachęcając je do wykorzystania pomysłu w formułowaniu postulatów do zmian w ustawie.

Jego postulat dotyczy zawieszenia zobowiązań właścicieli obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. wobec banków, instytucji kredytowych lub instytucji finansowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 6 miesięcy po ich uchyleniu.

- Centra handlowe cały czas ponoszą wszystkie koszty związane ze swoim funkcjonowaniem. Płacą podatki od nieruchomości, użytkowania wieczystego, za media, serwis sprzątający, ochronę, wypłacają pensje pracownikom. Ponadto mają inne zobowiązania np. wobec banków. Nasza propozycja zmierza do zapewnienia centrom handlowym płynności finansowej, umożliwiając im funkcjonowanie przy praktycznie zerowych przychodach. Jeśli zobowiązania wobec banków będą nadal wymagalne, niewykluczone, że centra handlowe będą masowo składały wnioski o upadłość, co niestety odbije się także na najemcach – tłumaczy Yoram Reshef, wiceprezes Centrum Handlowego Blue City.

Zdaniem Zarządu Blue City wstrzymanie konieczności zapłaty rat kredytowych przez centra, zwiększy również podaż pieniądza na rynku. Dzięki temu będą mogły spłacać zobowiązania wobec organów państwowych i samorządowych oraz podwykonawców i zleceniobiorców, co z kolei zapewni płynność tym ostatnim.

- Gospodarka jest systemem naczyń połączonych, w którym potrzebna jest równowaga – mówi Yoram Reshef i dodaje: - Postulat zawieszenia zobowiązań finansowych był również zgłaszany przez Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU), czyli stowarzyszenia grupującego najemców w centrach handlowych. Niestety na razie bez rezultatów. Aby go przeforsować, potrzebne jest zjednoczenie i mówienie jednym głosem wszystkich firm wynajmujących powierzchnię handlową – dodaje Yoram Reshef.