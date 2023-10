Rebranding budzi ciekawość i kreuje emocje: WELL Wólczanka walczy o nowych klientów. Wierne serca i portfele grupy wiekowej 25+ są warte do 200 mln zł rocznie. Wizualizację salonów 'total look' zaprojektował Edgar Bąk, autor wizerunku Żapka Jush!

Nowa marka WELL Wólczanka będzie funkcjonowała sklepach położonych w centrach handlowych w Polsce.

Nowa identyfikacja marki jako pierwsza pojawiła się na witrynach salonów w Zielonej Górze i Wrocławiu.

Koncept WELL Wólczanka w październiku zawita też do krakowskiej Bonarki.

Podobne zmiany czekają Galerię Wisła w Płocku.

W planach są również salony w Gdańsku i Poznaniu.

Nowe szyldy pojawiają się w istniejących salonach w Warszawie: w Galerii Mokotów, Arkadia i Promenada.

Koncept WELL Wólczanka znajdzie sobie miejsce także w katowickiej Silesii i Galerii Rzeszów.

To będą sklepy pozwalające klientowi „zanurzyć się" w świecie WELL Wólczanka.

Salony mają nowy układ i zupełnie innym niż dotychczas wystrój.

Motywem przewodnim nowego konceptu jest charakterystyczny „zawijas”, obecny w logo WELL Wólczanka.

Nowoczesna identyfikacja ma podkreślać odświeżony, dynamiczny wizerunek marki.

Sklepy będą się mieścić w lokalach o powierzchniach ponad stumetrowych.

Część z nich działa już od 2021 roku - i właśnie w tych sklepach jeszcze w październiku pojawią się nowe szyldy marki.

VRG SA to Dom Marek i dystrybutor detaliczny.

Grupa Kapitałowa VRG SA prowadzi działalność w obszarze odzieżowym i jubilerskim.

Domy Marek oferują wysokiej jakości modę damską i męską oraz biżuterię.

VRG SA skupia w sobie czołowe polskie brandy z pięciu głównych linii: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK.

Grupa Kapitałowa VRG SA zarządza swoimi markami, projektuje odzież i biżuterię oraz rozwija własną sieć sprzedaży w obydwu segmentach działalności.

VRG SA - poprzednio Vistula Group SA - jest spółką od 1993 r. notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W strategii na lata 2023-2025 Grupy VRG zapisano modernizację i rozwój

powierzchni sklepów własnych w obu segmentach działalności, a także rozwój własnych e-sklepów i sprzedaży na marketplace. Rebranding to część tego procesu. Wólczanka modyfikuje ważne elementy komunikacji: nazwę, wizerunek i logo produktów.

Co rebranding oznacza dla Wólczanki - ona przecież ma znany od lat, doskonale rozpoznawalny w Polsce brand?

Janusz Płocica, prezes zarządu VRG: Rzeczywiście Wólczanki nie trzeba nikomu przedstawiać. Od ponad 70 lat jest miejscem, które przychodzi na myśl każdemu, kto potrzebuje eleganckiej koszuli. Pozostajemy wierni temu DNA i będziemy nadal inwestować w dalsze wzmacnianie silnej pozycji marki Wólczanka w segmencie formalnych koszul damskich i męskich.

Mamy jednak świadomość, że czasy się zmieniają. Wraz z nimi zmienia się styl i oczekiwania naszych klientów. Dlatego od kilku lat rozwijamy w Wólczance ofertę total look. Salony z asortymentem na co dzień, dla kobiet i dla mężczyzn. Z dzianinami, swetrami, sukienkami i okryciami wierzchnimi. I właśnie tą „totallookową” Wólczankę prowadzimy w nowym kierunku, poprzez wprowadzenie dla niej nowej nazwy: WELL Wólczanka.

WELL Wolczanka: nowa odsłona dla młodszej grupy klientów: lada sprzedawcy i wejście do strefy przymierzalni

Pod szyldem WELL Wólczanka budujemy ofertę dla młodszego klienta. Ofertę energiczną i radosną, z jakością charakterystyczną dla Wólczanki.

Rebranding w tym kontekście oznacza bardziej wyraźny podział na część koszulową marki oraz część proponującą „total look”. To już teraz jest widoczne zarówno na stronie internetowej, jak i w sklepach. W naszej sieci funkcjonują dziś obok siebie butiki koszulowe pod marką Wólczanka i większe salony z pełną gamą ubrań, na których widnieje szyld WELL Wólczanka.

Zmiana ma ułatwić klientom nawigowanie między dwoma rodzajami sklepów, tak aby szybciej znaleźli to, czego szukają.

Co to oznacza dla Wólczanki merytorycznie - jakie są powody biznesowe tej zmiany?

Janusz Płocica: Zmiany w marce zawsze mają na celu lepsze dopasowanie do potrzeb klientów. Nam chodzi również o rozszerzenie grona konsumentów o młodsze generacje.

Obserwowaliśmy, że w sklepach pojawiają się klienci z różnymi potrzebami. Jedni chcieli kupić koszule formalne, z których znana jest Wólczanka. Inni szukali elementów szerszej oferty. Ale jej ekspozycja była możliwa tylko w wybranych, większych sklepach.

Dla oferty total look stworzyliśmy zupełnie nowe ID. Z logotypem i charakterystycznym językiem wizualnym. Ma on za zadanie przyciągnąć nowe grupy klientów.

Na bardzo podstawowym poziomie wprowadzenie identyfikacji WELL Wólczanka ułatwia klientom nawigowanie między butikami koszulowymi i dużymi sklepami z pełną gamą produktów. Teraz łatwiej odróżnić jedne punkty do drugich.

Analogicznie zmiany mają poprawić nawigację w e-sklepie.

Na głębszym poziomie mamy ambicję, żeby zbudować takie przestrzenie, w które klienci nie wchodzą po konkretny przedmiot. Wchodzą po to, aby poczuć prawdziwą przyjemność z zakupów.

Co Wólczankę definiowało od początku, jaka jest jej tożsamość?

Janusz Płocica: Wólczanka jest jednym z pierwszych adresów, do których klienci udają się po koszule. Tradycyjnym klientem był dla Wólczanki mężczyzna pracujący w garniturze lub szykujący się na ważną okazję. Taką jak matura, wesele czy chrzciny.

Mimo obecnych zmian rynkowych nie rezygnujemy z tego dziedzictwa marki. Co więcej, jeszcze bardziej podkreślamy korzenie. Nasze koszule, tak samo jak 70 lat temu, są uszyte ze szlachetnych materiałów, a w swej formie i we wzornictwie odwołują się do zasad tradycyjnego krawiectwa.

WELL Wolczanka - salon 'total look' po metamorfozie wizerunkowej. Fot. WELL Wólczanka

Historia Wólczanki sięga 1948 roku. Jesteśmy dumni z tradycji i wieloletniego doświadczenia w projektowaniu produktów. Możemy poszczycić się świetną jakością materiałów i wykonania a także ponadczasowym charakterem. Nasze produkty od zawsze były i wciąż są tworzone dla tych, którzy chcą wyglądać świetnie w każdej sytuacji. Czuć się w swoich ubraniach elegancko i wyjątkowo.

Przemiana osobowości obejmie zestaw nowych wartości marki, inny przekaz marki czy może jeszcze coś innego?

Janusz Płocica: Zmiana dotyczy kolekcji, gdzie widać ją na metkach, w nazwie na szyldzie i w wyglądzie sklepu. Wzmocniony jest również przekaz oparty na kolorze i energetyzującej estetyce.

Można powiedzieć, że poważna koszulowa Wólczanka ma teraz młodszą, energiczną siostrę, która uwielbia bawić się modą.

Co to oznacza na poziomie estetyki?

Janusz Płocica: Niezależnie od sytuacji WELL Wólczanka zapewnia przede wszystkim ubrania, w których można czuć się naturalnie.

Wspólnym mianownikiem ubrań nowego konceptu są jakość, kolor i wygoda. W WELL Wólczanka oferujemy produkty “total look”. To nasz szeroki asortyment: spodnie, sukienki, spódnice i okrycia wierzchnie, dodatki takie jak np. rękawiczki i szaliki, obok naszych casualowych koszul – w wydaniu swobodnym, weekendowym.

Bogactwo kolorów WELL Wólczanka daje możliwość wyboru spośród szerokiej palety odcieni, dostosowanych do różnych gustów i preferencji. Projektujemy je tak, by były idealnym wyborem na spotkania ze znajomymi, zakupy czy weekendowe spacery.

Nowa odsłona salonów Wólczanki z ofertą 'total look' obejmuje zmianę nazwy na WELL Wólczanka, a także wsparcie sprzedawców w doborze personalizowanej stylizacji dla wymagających klientów. Fot. WELL Wólczanka, lada sprzedawcy

Co się dokładnie zmieni: używany styl pisma na drukach firmowych i w sieci, kolorystyka - dość ascetyczna zwykle - użycie barw? Stylistyka wizualizacji? Jakiś spójny motyw przewodni? Jakaś jedna wspólna ikona lub ich zestaw?

Janusz Płocica: Docelowo, nowy koncept WELL Wólczanka będzie miał zupełnie nową, charakterystyczną identyfikację we wszystkich kanałach – zgodnie z ideą omnichannel.

W Internecie już dziś widać, że część e-sklepu przeznaczona na WELL Wólczanka ma zupełnie inną estetykę i nawigację, niż część koszulowa. Podobnie będzie w sieci offline, choć tu mówimy o zmianie bardziej ewolucyjnej.

Zgodnie z naszym planem, WELL Wólczanka będzie funkcjonowała w centrach handlowych w Polsce, w ramach sklepów o powierzchniach ponad stumetrowych. Część z nich działa już od 2021 roku. W tych sklepach jeszcze w październiku zmieniamy szyldy.

Oznaczenia WELL Wólczanka pojawią się zarówno na witrynach, jak i na metkach produktów dostępnych w ramach tego konceptu. Jednocześnie w miarę nowych otwarć lub modernizacji będziemy wprowadzać do kanału offline nowy koncept sklepu, stworzony wspólnie z pracownią Schwitzke-Górski.

To będą sklepy pozwalające klientowi całkowicie „zanurzyć” się w świecie WELL Wólczanka, z nowym układem i zupełnie innym niż dotychczas wystrojem. Motywem przewodnim nowego konceptu jest charakterystyczny „zawijas”, obecny w logo WELL Wólczanka.

Za zmianami w koncepcie idą również zmiany w obsłudze. Chcemy, aby klient w naszym salonie mógł czuć się obsłużony z entuzjazmem. Chcemy proponować mu nie tylko świetne ubrania, ale także radość z zakupów. No i na koniec – klient odczuje tą zmianę na poziomie samych produktów.

Nowoczesna identyfikacja ma podkreślać odświeżony, dynamiczny wizerunek marki.

Będą nowe otwarcia salonów ?

Janusz Płocica: Trzynastego października WELL Wólczanka pojawiła się na witrynie salonów w Zielonej Górze i Wrocławiu.

Nowe szyldy pojawiają się też w istniejących salonach w Warszawie - będzie to Galeria Mokotów, Arkadia i Promenada, a także w katowickiej Silesii i Galerii Rzeszów.

Koncept WELL Wólczanka zawita w październiku do krakowskiej Bonarki, podobne zmiany czekają też Galerię Wisła w Płocku, a w planach mamy również salony w Gdańsku i Poznaniu.

Co to oznacza dla komunikacji marki?

Janusz Płocica: Wprowadzaniu nowego konceptu towarzyszy kampania marketingowa i komunikacja PR, którą można zauważyć w przestrzeni offline i online.

Przygotowaliśmy nowoczesną, wyróżniającą się identyfikację marki. Autorem logo jest znany grafik, Edgar Bąk, który projektował identyfikację m.in. dla Żapka Jush!, Muzeum POLIN czy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Na launch WELL Wólczanka podjęliśmy współpracę z influencerami, m.in. Ofelią (Iga Krefft) i Michałem Lobą. Jesteśmy w trakcie planowania wydarzeń specjalnych czy komunikacji OOH.

Chcemy być również obecni tam, gdzie czas spędza nasza grupa docelowa, dlatego wyodrębniamy koncept w przestrzeni digitalowej, unowocześniamy, personalizujemy i rozwijamy aplikacje sprzedażowe.

Usprawniamy strony www - lepiej eksponujemy produkty, skracamy proces finalizacji zakupu, a także budujemy dodatkowy content w social mediach.

Jak marka komunikuje zmianę pracownikom?

Janusz Płocica: Zespół Wólczanki żył tą zmianą od miesięcy. Mogę powiedzieć śmiało, że była to jedna z najbardziej ekscytujących zmian jakie w ostatnich miesiącach wprowadziliśmy – a dzieje się u nas dużo.

W komunikacji wewnętrznej skupialiśmy się na wyjaśnieniu skąd ta zmiana się bierze – a wynika z naszej strategii biznesowej, co chcemy osiągnąć i przede wszystkim co ta zmiana oznacza dla zespołu. Za zmianami w koncepcie idą również zmiany w obsłudze.

Chcemy, aby energia WELL Wólczanka wyrażała się też w entuzjazmie, otwartości i zaangażowaniu zespołów w sklepach. Dlatego też odpowiednio zatrudniamy i szkolimy pracowników. Dzięki temu doskonale się komunikują z klientami, mają też zmysł estetyczny, pomagający tworzyć spójny total look. Nie boją się proponować nietypowych połączeń, osadzonych w aktualnych trendach.

Posiadają dogłębną wiedzę na temat sprzedawanych produktów. Znają social media. Szybko reagują na pytania klientów, w swobodnych rozmowach badają ich potrzeby i prezentują spersonalizowaną ofertę. Towarzyszą im w każdym etapie zakupu.

Ile to kosztuje?

Janusz Płocica: Nie możemy podać konkretnych liczb, ale zmiany w marce Wólczanka są całkowicie realizowane w ramach budżetu inwestycyjnego Grupy VRG na lata 2023 i 2024.

Jakie wyzwania trzeba podjąć decydując się na taki krok? Jakie są główne trudności w tej zmianie?

Janusz Płocica: Najważniejsze było dla nas zrozumienie oczekiwań klientów. Szczegółowe badania rynku i opinie klientów pomogły w ich przeanalizowaniu i to na tej podstawie budowaliśmy nasze dalsze działania.

Podział marek wymagał także dostosowania odpowiedniej strategii marketingowej do obu linii. Dzięki długiej tradycji Wólczanka zbudowała już swoją renomę w świecie koszul formalnych i tego absolutnie nie chcieliśmy tracić.

WELL Wólczanka czerpie z tej ekspertyzy: niezmienna pozostaje jakość i staranność wykonania produktów, ale jej oferta podąża już w nowym kierunku. Musimy więc skupić się na budowaniu spójnej komunikacji dotyczącej różnic między oboma typami oferty. To ważne, aby klient dokonał trafnego wyboru linii ubrań w zależności od swoich potrzeb i skierował się do właściwego dla tej oferty sklepu, a w naszych salonach pojawiało się coraz więcej nowych klientów, których przyciągnie sama WELL Wólczanka.

Oprócz wyzwań związanych bezpośrednio z wprowadzeniem nowego konceptu są oczywiście również te, które dotykają obecnie całą branżę fashion: odpowiednie zarządzanie produkcją, zapasami i dostawami czy reagowanie na coraz szybciej zmieniające się trendy.

Kiedy spodziewacie się pierwszych efektów biznesowych tej zmiany - nowych grup klientów, nowych kanałów sprzedaży, nowych wyników finansowych?

Janusz Płocica: Zmiany w marce zachodzą ewolucyjnie i są długotrwałe. Pamiętajmy, że nad kolekcją odzieżową pracuje się rok. A w VRG jednocześnie pracujemy na 4 markach odzieżowych, z których każda przechodzi mniejsze lub większe zmiany.

Mocno zmienia się Vistula, w której rośnie kolekcja kobieca i która „skręca” podobnie jak WELL Wólczanka w kierunku nieco młodszego, miejskiego klienta.

W BYTOM zmiany są subtelne i mają na celu uszlachetnianie produktu i wzmacnianie wizerunku marki, która nadal ma być najbardziej elegancką, formalną w naszym portfolio.

W samej WELL Wólczanka, w aktualnej kolekcji jesień – zima widać już kierunek zmian.

Kolejne kolekcje na wiosnę 2024 dadzą pełniejsze wyobrażenie o docelowym charakterze naszych trzech największych marek, Vistuli, Bytomia i Wólczanki.

Ewolucja marek to nie test rynkowy. Idziemy w kierunku, który wyznaczyliśmy po przeprowadzaniu badań i analiz. Wierzymy w te zmiany i jesteśmy świadomi, że wyniki naszej pracy nie będą widoczne od razu. Ale będą stanowić duży wkład w wyniki spółki i wzrost naszego biznesu na przestrzeni kolejnych lat.

VRG

Vistula retail Group skupia w sobie jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek branży modowej z wieloletnimi tradycjami. Grupa dywersyfikuje działalność biznesową, skupiając się na 2 filarach działalności: w segmencie odzieżowym i jubilerskim. VRG posiada mocną bazę omnichannel: ponad 500 sklepów stacjonarnych i 5 własnych e-sklepów

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl