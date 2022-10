Salon Levi's w innowacyjnej odsłonie powitał klientów już 28 września. Do zakupów zachęca nowoczesnym, przestrzennym i funkcjonalnie urządzonym wnętrzem oddającym ducha tej kultowej marki. Powierzchnia zmodernizowanego lokalu wynosi 382 mkw., to aż o ponad 100 mkw. więcej niż przed renowacją. Dzięki temu klienci mają jeszcze większy wybór odzieży i akcesoriów sygnowanych charakterystyczną metką w zawsze niższych cenach.



Levi’s jest kolejną marką, która skorzystała z możliwości powiększenia salonu w Designer Outlet Warszawa. Wcześniej zrobiły to m.in. Nike, Adidas czy Tommy Hilfiger. Bardzo nas cieszy kiedy nasi najemcy rozwijają sprzedaż właśnie w naszych obiektach, a Levi’s jest jednym z najpopularniejszych salonów od dawna obecny w podwarszawskim centrum. Bardzo cieszy nas także fakt, że to właśnie w Designer Outlet Warszawa marki w pierwszej kolejności wprowadzają nowe, unikalne koncepty aranżowania przestrzeni, opracowywane na potrzeby klientów na całym świecie. Świadczy to o tym, że kanał outletowy bardzo zyskuje na znaczeniu – mówi Agnieszka Kuś, Senior Marketing Manager Designer Outlet Warszawa, ROS Retail Outlet Shopping.