28 stycznia w Centrum Handlowym Rondo za wiosła chwycą bydgoszczanie, na czele z medalistami Igrzysk Olimpijskich, Mistrzami Świata i Mistrzami Europy. Spróbować swoich sił w akcji „Wiosłuj dla WOŚP”.

W akcji będzie mógł wziąć udział każdy, kto pragnie wesprzeć 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy fotograficznej promującej wodną i sportową stronę Bydgoszczy.

Akcja wiosłowania na ergometrach wioślarskich w CH Rondo, połączona ze zbiórką do puszek na rzecz WOŚP, odbędzie się już po raz trzeci. Tym razem uczestnicy rozpoczną sportowe zmagania o godzinie 10.00 i zakończą je o 18.00. W rywalizacji będzie mógł wziąć udział każdy, kto czuje się na siłach, by przewiosłować 500-metrowy dystans. Po wykonaniu tego zadania każdy z wioślarzy otrzyma specjalny certyfikat. Wszystkie miasta uczestniczące w akcji rywalizują ze sobą, by pobić rekord w jak największej liczbie uczestników.

W 2020 roku temu sportowemu wyzwaniu sprostało aż 326 osób, co przełożyło się na drugą pozycję. W tym roku walczymy o zwycięstwo. Tym razem do rywalizacji przystąpią klienci 11. centrów handlowych z: Bydgoszczy, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Krakowa, Lublina, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy (2 galerie) i Wrocławia.

Akcję zbierania funduszy dla WOŚP wesprze także Sztafeta Gwiazd, w ramach której na ergometrach zasiądą medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzowie Świata i Mistrzowie Europy, a także lokalni politycy i samorządowcy. Celem tegorocznej zbiórki WOŚP jest zebranie funduszy na zakup urządzeń wykrywających bakterie powodujące sepsę.

Tego samego dnia w CH Rondo przedstawiciele Urzędu Miasta Bydgoszczy uroczyście otworzą szczególną wystawę fotografii, przedstawiającą urokliwe zakamarki Bydgoskiego Węzła Wodnego oraz historię bydgoskiego sportu. Wystawa potrwa do 11 lutego. W dniu jej zamknięcia zaplanowano również specjalne Walentynki na sportowo.

Akcja „Wiosłuj dla WOŚP” w Centrum Handlowym Rondo po raz kolejny połączy działania charytatywne z pielęgnowaniem sportowego ducha i promowaniem zdrowego trybu życia. Wioślarskie wydarzenia skierowane są do wszystkich, bez względu na wiek i kondycję fizyczną. W zależności od upodobań, będzie można spróbować nowej aktywności lub po prostu kibicować innym w sportowych zmaganiach. Zdecydowanie warto wybrać się w najbliższym czasie do CH Rondo, dołączyć do działania w szczytnym celu i być może nawet rozpalić w sobie iskrę wioślarskiej pasji.

