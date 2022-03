Powrót ponadczasowej marki Sunset Suits. Otwarcie pierwszych salonów stacjonarnych coraz bliżej

Sunset Suits w latach 90. był jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek szyjących męskie garnitury.

W marcu 2019 r. poinformowano o powrocie Sunset Suits na rynek. Reaktywacji brandu podjęła się polska marka Giacomo Conti.

Teraz obecnie właściciele marki zapowiadają otwarcie trzech salonów sprzedaży stacjonarnej - w Warszawie, Opolu i Luboniu.

Celem właścicieli brandu jest otwarcie w kwietniu trzech salonów Sunset Suits. Lokale przygotowywane są w centrum handlowym Factory Annopol w Warszawie, Factory Poznań w Luboniu oraz Karolince w Opolu. Ma to być wyraźny sygnał powrotu marki na rynek mody męskiej. To jednak dopiero początek niespodzianek, które czekają nas w najbliższym czasie za sprawą Sunset Suits.

Postawiono na lokale o wielkości 100 mkw., które będą wyróżniały się designem oraz jakością wykonania. Będzie w nich dominować połączenie drewna i szkła. Salony będą eleganckie, a także wszechstronne, przez co klient będzie czuł się w nich wygodnie i komfortowo. Znajdą się w nich produkty ponadczasowe o wyróżniających się wzorach. Ponadto obsługa, profesjonalne doradztwo oraz maksymalizacja możliwości wykorzystania usług premium, takich jak szycie na miarę i korekty krawieckie to klucz do sukcesu.

Legendarna marka wraca na rynek mody męskiej

W latach dziewięćdziesiątych marka Sunset Suits była największą w Polsce firmą szyjącą męskie garnitury. Znana w kraju oraz za granicą zarządzała ponad setką salonów firmowych, w tym kilkudziesięcioma w Czechach, na Słowacji i krajach nadbałtyckich. Podejmowano współpracę z wieloma salonami franczyzowymi i multibrandowymi w Polsce i całej Europie. Marka miała na swoim koncie wiele nagród – między innymi Złoty Laur Konsumenta jako najpopularniejsza i godna polecenia firma.

Właściciele brandu podkreślają, że w Sunset Suits drzemie ogromny potencjał rozwojowy, za sprawą doskonałej rozpoznawalności w całej Polsce i nie tylko. Logo oraz identyfikacja marki jest kojarzona przez wiele pokoleń klientów, którzy już od dawna wyczekują jej powrotu na rynek.

Marka chce poszerzyć grupę odbiorców i dotrzeć do fanów sprzed lat

Otwarcie kolejnego kanału sprzedaży produktów Sunset Suits - pierwszych salonów stacjonarnych pozwoli na dotarcie do szerszej grupy odbiorców i fanów marki sprzed lat. - Dotychczas byliśmy obecni w internecie, ale słysząc wiele słów uznania, dotyczących reaktywacji marki, dążyliśmy również do rozwoju sprzedaży offline – podkreślają właściciele brandu Zbigniew Markowski i Karol Olejniczak.