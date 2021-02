Powrót w wersji XL. Salon 4F dwukrotnie większy w poznańskim centrum handlowym

– Cieszymy się, że 4F – jedna z najbardziej popularnych marek odzieży sportowej – uzyskała u nas szansę do rozwoju i ma możliwość zaprezentować swoje kolekcje w nowej, bardziej przestronnej lokalizacji. Dwukrotnie większa przestrzeń pozwala nie tylko na lepszą ekspozycję i zwiększenie asortymentu, ale co szczególnie ważne – możliwość jeszcze wygodniejszej obsługi klientów – mówi Elżbieta Popławska, Asset Manager w EPP.

– Marka 4F to wyjątkowe połączenie sportu i mody, stąd decyzja o powiększeniu naszej lokalizacji w King Cross Marcelin – wiodącym centrum na mapie handlowej Poznania. Doceniamy też korzystne warunki do dalszego rozwoju. Liczymy na to, że wraz z nadchodzącą nową porą roku mieszkańców Poznania zainteresują nowe, wiosenne kolekcje mody sportowej – mówi Małgorzata Gabryś, Investment and Development Director, 4F.