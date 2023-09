Klienci dzisiaj cenią szybkie zakupy w retail parkach, ale chcą mieć też dostęp do atrakcji galerii handlowych. Brama Jury, jako obiekt hybrydowy, odpowie na te oczekiwania - tłumaczy Anna Polak, Head of Leasing Master Management Group.

Brama Jury Zawiercie w sierpniu tego roku doczekała się prawomocnego pozwolenie na budowę. Otwarcie planowane jest na 2025 r.

Model komercjalizacji Bramy Jury zakłada mix znany już z lokalizacji obiektów MMG w Ciechanowie, w Kutnie oraz w Ełku.

W Zawierciu jeszcze nie ma podobnego obiektu. Brama Jury ma zapewnić mieszkańcom modowe zakupy oraz rozrywkę bez konieczności podróżowania do sąsiadujących miast.

Planowana jeszcze przed pandemią Brama Jury w sierpniu tego roku doczekała się prawomocnego pozwolenie na budowę. Harmonogram realizacji jest bardzo ambitny.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę otwiera kolejny etap inwestycji związany z wyborem generalnego wykonawcy, sformalizowaniem procesu finansowania, no i oczywiście komercjalizacją. Rozpoczęcie budowy to być może jeszcze ten rok lub początek 2024 r. Otwarcie planujemy w 2025 r. - tłumaczy Anna Polak, Head of Leasing Master Management Group.

Jakich najemców przyciąga Brama Jury?

Trwa już komercjalizacja, która zakłada skompletowanie portfolio marek z zakresu wszystkich branż.

- Wiemy, że Zawiercie czeka na ten obiekt. Ma zapewnić mieszkańcom modowe zakupy oraz rozrywkę bez konieczności podróżowania do sąsiadujących miast. Brama Jury, dostarczając nowoczesną przestrzeń handlowo-usługową wraz z ofertą rekreacyjno-rozrywkową, stanie się miejscem lokalnej aktywności - opisuje Anna Polak.

Brama Jury hybrydowym centrum handlu

Projekt Bramy Jury zmieniał się na przestrzeni ostatnich lat.

- Finalnie, w znacznej części powróciliśmy do pierwotnej wersji projektu, tj. połączenia galerii handlowej z retail parkiem. Hybrydowe centra stanowią podstawę naszego portfela i z sukcesem realizują zakładane wyniki, dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć projekt w Zawierciu w tym koncepcie. Ulokowanie wszystkich sklepów na jednym poziomie z wejściem do centrum bezpośrednio z parkingu, sprawia, że zakupy są proste i przyjemne - wyjaśnia Anna Polak.

Brama Jury Zawiercie zaoferuje ok. 16 tys. mkw. powierzchni handlowej, na której znajdzie się ok. 30 sklepów znanych marek modowych, w tym supermarket oraz pierwsze nowoczesne, 4-salowe kino Planet Cinema.

- W ramach strefy rozrywki planujemy również uruchomić wyjątkowy plac zabaw oraz strefę restauracyjną - dodaje Anna Polak.

Brama Jury nie jest klasyczną galerią

- Brama Jury jako hybrydowa koncepcja retail parku z pasażem handlowym spełni te oczekiwania - tłumaczy Anna Polak.

Potwierdzają to badania przeprowadzone wśród mieszkańców Zawiercia. Prawie 70 proc. przyznało, że czeka na nowoczesny obiekt handlowy.

- Zawiercianie chcieliby mieć na miejscu ofertę, jaką proponują galerie w większych miastach. Mieszkańcy regionu chętnie widzieliby nie tylko duże sklepy sieciowe, ale również inne marki debiutujące w regionie oferujące modę damską, męską, sportową, biżuterię oraz artykuły wyposażenia wnętrz - wylicza dyrektor Anna Polak.

Master Management Group współpracuje z władzami samorządowymi, aby powstająca galeria nie tylko wzbogaciła przestrzeń publiczną Zawiercia, ale też podniosła jakość życia jego mieszkańców.

