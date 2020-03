Powstaje Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Wśród członków: Apart, CCC, Kazar, Mediaexpert, Ochnik, Reserved

Przedsiębiorcy, w poczuciu najwyższej odpowiedzialności, świadomi katastrofalnych skutków kryzysu wywołanego epidemią i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, podjęli decyzję o powołaniu Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Właściciele polskich marek odzieżowych, obuwniczych, akcesoryjnych i innych zrzeszyli się, by razem podejmować działania, które przyczynią się do ratowania polskich firm, a co za tym idzie miejsc pracy setek tysięcy pracowników, a także całej rzeszy kooperantów współpracujących z nimi na co dzień. Związek wypracował wspólnie postulaty, z którymi zwrócił się w liście do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz. W obecnej sytuacji konieczne jest bowiem natychmiastowe wsparcie ze strony Państwa.

Polskie firmy, z długoletnią tradycją rodzinną, stanęły w obliczu katastrofy. Po zamknięciu swoich sklepów w związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego, firmy praktycznie z dnia na dzień utraciły zdolność dalszego funkcjonowania. W krótkim terminie wiąże się to z drastycznym spadkiem przychodów i trudnościami w pokrywaniu wszystkich zobowiązań, w nie tak odległym ze spektakularnymi upadłościami, a tym samym utratą pracy setek tysięcy pracowników i brakiem zamówień dla tysięcy podwykonawców i innych firm współpracujących.

Bez niezwłocznej pomocy ze strony Państwa, firmy, które od lat są chlubą polskiej gospodarki i jej wizytówką na rynkach zagranicznych, nie przetrwają kryzysu, a tysiące ludzi zostanie bez pracy. Dlatego Związek zwrócił się w liście do rządu z postulatami, w których wskazuje kierunkowe obszary oraz propozycje do dyskusji i wypracowania docelowych rozwiązań.

Kluczowe postulaty to:

1. Wypracowanie rozwiązań przejściowych na czas recesji i okres wychodzenia z recesji polegających na przywróceniu handlu w niedziele, jesteśmy przekonani, że przywrócenie handlu w niedzielę nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla budżetu państwa a wręcz przeciwnie spowoduje istotny wzrost przychodów naszej branży i w konsekwencji wzrost wpływów budżetowych.

2. Wprowadzenie przepisów pozwalających na skrócenie wymiaru czasu pracy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia (rozwiązanie już stosowane w niektórych krajach). Pewną część obniżonego wynagrodzenia może pokrywać FGŚP. Rozwiązanie pozwoli szybko odbudować potencjał po wyjściu z kryzysu.