Na początku listopada br. odbyło się uroczyste uruchomienie pierwszej platformy sprzedażowej Hebe w Czechach.

Hebe – jedna z największych sieci drogeryjnych działających na polskim rynku – wystartowała ze swoją platformą sprzedażową w Czechach.

Na event z okazji uruchomienia platformy zostali zaproszeni partnerzy handlowi, influencerzy i dziennikarze.

Hebe oficjalnie uruchomiło swoją platformą sprzedażową w Czechach. Czescy konsumenci mogą kupować na hebe.com.

Rozpoczęcie sprzedaży online w Czechach i na Słowacji zostało zapisane w celach firmy na 2022 r. - Ważnym kamieniem milowym dla Hebe w 2022 roku ma być rozpoczęcie ekspansji na rynki zagraniczne, czyli uruchomienie sprzedaży online w Czechach i na Słowacji – podała Grupa Jeronimo Martins, właściciel Hebe w sprawozdaniu finansowym.

Pedro Soares Dos Santos prezes zarządu i CEO Grupy Jeronimo Martins zapowiadał wejście Hebe do Czech i Słowacji już na początku 2020 r. Jak mówił, wejście Hebe do Czech i Słowacji jest naturalnym krokiem ze względu na sąsiedztwo z Polską. Dodał, że w kontekście rozwoju e-sklepu Hebe, który prowadzi działalność transgraniczną uruchomienie sklepów fizycznych w tych krajach będzie generowało synergie między tymi projektami.

Rozwojowi sklepów stacjonarnych prawdopodobnie przeszkodziła pandemia. Natomiast prace nad platformą hebe.com trwały i była ona testowana od początku br.

- Sprzedaż online Hebe w 2021 r. osiągnęła 13 proc. udział w całości sprzedaży i wartość 165 mln zł. W porównaniu do 2020 roku wzrost sprzedaży online wyniósł 87,3 mln zł. „Tak dobre wyniki zostały osiągnięte dzięki sukcesywnemu wzbogacaniu oferty online o nowe produkty, a także dzięki skalowaniu działań marketingowych, które docierały do szerszego grona odbiorców, co przełożyło się na większą liczbę odwiedzin naszego sklepu online. (…). Patrząc w przyszłość, naszą ambicją jest stać się referencyjnym graczem na rynku kosmetycznym z pozycją lidera w e-commerce – podała spółka w sprawozdaniu finansowym.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl