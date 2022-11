Avon otworzy nowe obiekty badawczo-rozwojowe. Powstaną w Brazylii i Polsce, bo to dwa największych rynki działalności firmy. Zniknie kampus w Suffern w stanie Nowy Jork.

Avon realizuje Globalny Program Innowacji

By znacznie zredukować koszty firma otworzy nowe obiekty badawczo-rozwojowe w Brazylii i Polsce.

To dwa największe rynki działalności Abvon na świecie.

Firma zamyka kampus w Suffern w stanie Nowy Jork.

Proces rozpocznie się od zwolnień pracowników w marcu 2023 r.

Jest to część strategii Open Up and Grow firmy Avon, która ma na celu dostarczanie wartości poprzez wielokanałowy model sprzedaży opartej na silnym kontakcie.

Ulokowanie prac badawczo-rozwojowych na kluczowych rynkach Avon umożliwi bliższe kontakty z przedstawicielami i konsumentami oraz budowanie bezproblemowych społeczności dzięki działaniom łańcucha dostaw i sieci Natura w Brazylii, dzięki wspólnemu lokalizowaniu prac badawczo-rozwojowych w zakładzie w Cajamar.

Avon działało w Suffern w różnych formach od ponad wieku.

Kiedy około 20 lat temu firma otworzyła swój obiekt badawczy w tej okolicy, był uważany za światowej klasy, najnowocześniejszy budynek technologiczny.

Szacuje się, że w szczytowym momencie zakład zatrudniał 1 tys. 500 osób.

Proces zamknięcia obiektu rozpocznie się od zwolnień pracowników w marcu 2023 r., powiedział burmistrz Michael Curley w czwartek po rozmowie z urzędnikami firmy.

Wierzymy, że ta ewolucja naszych działań badawczo-rozwojowych da dostęp do szerszego ekosystemu partnerów, którzy napędzają nasz strumień innowacji. Jesteśmy niesamowicie dumni z naszego zespołu w Suffern i wdzięczni za silne fundamenty innowacji, na których będziemy się opierać - powiedziała Angela Cretu, dyrektorka generalna Avon.

Od 136 lat przełomowa innowacja jest podstawą marki Avon. Firma produkuje kosmetyki dzięki zastrzeżonej technologii i nagradzanym, niedrogim produktom kosmetycznym.

